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ポイ活YouTuberが解説する共済金の仕組み、耳鼻科での魚の骨摘出で保険が下りる意外な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、『【知らなきゃ大損】喉に刺さった魚の骨…耳鼻科で抜いたら支払い額の4倍儲かった話』と題した動画を公開した。動画では、ポイ活YouTuberのおにまる氏が、喉に刺さった魚の骨を耳鼻科で取ってもらったところ「手術扱い」となり、結果的に医療保険から治療費を上回る共済金を受け取った意外な体験談を解説している。



事の経緯は、おにまる氏が夕食に鮭を食べた際、太く長い骨が喉の奥深くに刺さってしまったことから始まる。自力ではどうしても取れず、痛みで夜も眠れなかった同氏は、翌朝一番で耳鼻科を受診した。医師に診てもらうと、ピンセットを用いてわずか5秒ほどで骨は摘出された。



しかし、会計時にスタッフから「今回は手術扱いになります」と告げられ、請求された金額は2450円であった。領収書と明細を確認すると「咽頭異物摘出術（簡単）」として500点が計上されており、喉の奥に刺さった骨をピンセットで取るだけの処置でも、医療保険の区分においては「手術」に分類されることが判明した。



その後、この体験をSNSで共有したところ、フォロワーから医療保険が下りるとの有益な情報が寄せられた。半信半疑のまま自身が加入している県民共済の安価なプランの窓口に問い合わせると、確かに手術扱いとして共済金の支払い対象になると回答を得た。結果として、2450円の出費に対して1万円の共済金を受け取れることになり、「掛け金の5ヶ月分がもらえる」と驚きを隠せない様子で語った。



最後に、おにまる氏は注意喚起として、故意に骨を刺して保険金を請求するような行為は絶対に避けるべきだと強く警告した。不自然な請求は保険会社のシステムで瞬時に検知され、強制解約や詐欺罪として刑事告訴される重大なリスクがある。保険はあくまで「たまたま起こった不運な事故」に対する金銭的なカバーであることを忘れず、正しく制度を活用することが重要であると結論付けた。