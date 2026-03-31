『名探偵コナン』ナムコ限定プライズ登場へ！ 海賊姿のオリジナルグッズなど展開
アニメ『名探偵コナン』と「ナムコ」のコラボキャンペーン「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2026」が、4月10日（金）から5月24日（日）までの期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催される。
【写真】海賊姿のコナンたちをデザイン！ クリアスタンドなど景品一覧
■限定景品＆特典を用意
今回開催される「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2026」は、海賊姿のコナンたちのオリジナルイラストを使用した限定景品や特典が登場するキャンペーン。
景品のラインナップには、サッカーボールをモチーフにした大型クッション「スーパーギガザッカクッション “江戸川コナン”〜サッカーボール〜」や、持ち歩きしやすい「KIRA MUCCHI ミニぬいぐるみ2026」、オリジナルイラストを使用した「クリアスタンド」などがそろう。
また期間中は、対象クレーンゲーム機に500円投入するごとに、「オリジナルイラストシート」（全9種）をランダムで1枚プレゼント。加えて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の映画半券を提示すると「オリジナルポストカード」がもらえる特典も用意されている。
【写真】海賊姿のコナンたちをデザイン！ クリアスタンドなど景品一覧
■限定景品＆特典を用意
今回開催される「名探偵コナン×ナムコキャンペーン2026」は、海賊姿のコナンたちのオリジナルイラストを使用した限定景品や特典が登場するキャンペーン。
また期間中は、対象クレーンゲーム機に500円投入するごとに、「オリジナルイラストシート」（全9種）をランダムで1枚プレゼント。加えて、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の映画半券を提示すると「オリジナルポストカード」がもらえる特典も用意されている。