インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「うさぎ顔でかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年3月31日時点で集まった1767票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】4位は《ついつい守ってあげたくなる感じ》の俳優！ TOP5を全部見る！

3位は俳優の吉岡里帆さんでした。回答者からは「ふわっとしたような雰囲気と、お姉さんぽさが魅力的」「色白でかわいい。元気なイメージが印象的」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の佐々木希さんでした。「うさぎ顔でとってもかわいい。色白だし、目が大きくてうらやましい」「めちゃくちゃかわいい！ 色白で笑顔がすてき。スタイルもいいので憧れます！」などのコメントが見られました。

そして、1位は俳優の新垣結衣さんでした。「笑顔がかわいくて大好きです。見てるだけで癒やされるので、テレビに映っているといつも手を止めて見てしまいます」「いつもニコニコしていて、とっても癒されます。目もくりくりしていてかわいい」などの回答が集まっていました。