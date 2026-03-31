USJ、きょう25周年！ 過去最多のクルー約650人がゲストを笑顔でお出迎え
3月31日（火）にパーク開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、オープン前に「25周年アニバーサリー・セレモニー」を開催。パークの仲間たちがこの日だけの特別パフォーマンスで記念すべき朝に華を添えたほか、クルー約650人が25年分の感謝を伝えながら笑顔でゲストを出迎える「アニバーサリー・グリーティング」も実施し、朝早くから駆けつけた大勢のゲストとともに超元気にお祝いした。
【写真】スヌーピーやキティたちも！ 25周年のセレモニー＆グリーティングの様子
■25周年記念・特別展示も初登場
本日朝7時頃、エントランス付近では早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのゲストを前に、開業25周年のアニバーサリー・セレモニーが華々しくスタート。25周年を記念したカラフルな衣装のエンターテイナーたちとともに、エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーなどパークの仲間たちや、多くのファンに愛され続けるブルース・ブラザーズや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウンも、サプライズでエントランス前に勢ぞろいした。
セレモニー直前には合同会社ユー・エス・ジェイ社長・村山卓氏が「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝のメッセージを伝えたのち、お祝いに駆け付けたパークの仲間たちがこの日だけの特別なモーメントを盛り上げるスペシャル・パフォーマンスを披露。この日のオープンを心待ちにしてきた多くのゲストから大きな拍手や歓声があがり、25周年当日の盛り上がりは朝から最高潮に達した。
ゲートオープン後には、クルー（従業員）が25周年のパレードフラッグを手にゲストを迎える「アニバーサリー・グリーティング」も実施。
周年当日のグリーティングとして過去最多となる約650人のクルーが集結し、皆それぞれに25年分の感謝の思いを伝えながら、ゲストとともにパークの“お誕生日”をお祝いし、笑顔で喜びを分かち合った。
また本日、開業当時のジオラマ（立体模型）やフォトギャラリーを展示した「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜」がパーク内に初登場。貴重な展示の数々を前に、当時を懐かしむ声や、思い出を語り合う多くのファンでにぎわった。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「2001年3月31日（土）のパーク開業から、多くの皆さまに支えられて本日で四半世紀を迎えることができました。アニバーサリー・イヤーの本年は感謝を込めて“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、2027年3月30日（火）まで年間を通じて記念プログラムを多数展開いたします」とコメント。
続けて「超熱狂・超刺激的なエンターテイメントの力で心の底から感情を爆発させ、想像を超えた自分に出会える特別な1年を引き続きお届けします。今後もこれまで支えてくださった皆さまとともに、エンターテイメント業界の裾野を広げながら、観光業を盛上げ、その成長を後押しできる存在であり続けたいと考えています。これからも大阪や関西、さらには日本の経済成長ドライバーとして貢献し続けることを目指してまいります」と語っている。
加えて、今年2月に大阪市と締結した包括連携協定における活動分野の一つ「大阪観光の促進・地域活性化」に向けた取り組みとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルデザインマンホール蓋を大阪市内に設置。
本日から、大阪市内の福島、谷町四丁目、新大阪、大阪ドーム、桜ノ宮の計5ヵ所で設置を開始し、残り20ヵ所についても順次設置を予定している。本事業は、合同会社ユー・エス・ジェイがデザインした5種類のマンホール蓋を大阪市へ寄付し、市内全25か所に設置するものであり、大阪観光のさらなる盛り上げの一助となることを目的として実施するものだ。
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ51002001
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved
■25周年記念・特別展示も初登場
本日朝7時頃、エントランス付近では早朝からゲートオープンを心待ちにした多くのゲストを前に、開業25周年のアニバーサリー・セレモニーが華々しくスタート。25周年を記念したカラフルな衣装のエンターテイナーたちとともに、エルモやハローキティ、ミニオン、スヌーピーなどパークの仲間たちや、多くのファンに愛され続けるブルース・ブラザーズや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク・ブラウンも、サプライズでエントランス前に勢ぞろいした。
セレモニー直前には合同会社ユー・エス・ジェイ社長・村山卓氏が「この記念すべき節目を迎えられたのも、多くのゲストの皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝のメッセージを伝えたのち、お祝いに駆け付けたパークの仲間たちがこの日だけの特別なモーメントを盛り上げるスペシャル・パフォーマンスを披露。この日のオープンを心待ちにしてきた多くのゲストから大きな拍手や歓声があがり、25周年当日の盛り上がりは朝から最高潮に達した。
ゲートオープン後には、クルー（従業員）が25周年のパレードフラッグを手にゲストを迎える「アニバーサリー・グリーティング」も実施。
周年当日のグリーティングとして過去最多となる約650人のクルーが集結し、皆それぞれに25年分の感謝の思いを伝えながら、ゲストとともにパークの“お誕生日”をお祝いし、笑顔で喜びを分かち合った。
また本日、開業当時のジオラマ（立体模型）やフォトギャラリーを展示した「Back to 2001 ジオラマギャラリー 〜Discover U!!!〜」がパーク内に初登場。貴重な展示の数々を前に、当時を懐かしむ声や、思い出を語り合う多くのファンでにぎわった。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「2001年3月31日（土）のパーク開業から、多くの皆さまに支えられて本日で四半世紀を迎えることができました。アニバーサリー・イヤーの本年は感謝を込めて“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、2027年3月30日（火）まで年間を通じて記念プログラムを多数展開いたします」とコメント。
続けて「超熱狂・超刺激的なエンターテイメントの力で心の底から感情を爆発させ、想像を超えた自分に出会える特別な1年を引き続きお届けします。今後もこれまで支えてくださった皆さまとともに、エンターテイメント業界の裾野を広げながら、観光業を盛上げ、その成長を後押しできる存在であり続けたいと考えています。これからも大阪や関西、さらには日本の経済成長ドライバーとして貢献し続けることを目指してまいります」と語っている。
加えて、今年2月に大阪市と締結した包括連携協定における活動分野の一つ「大阪観光の促進・地域活性化」に向けた取り組みとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルデザインマンホール蓋を大阪市内に設置。
本日から、大阪市内の福島、谷町四丁目、新大阪、大阪ドーム、桜ノ宮の計5ヵ所で設置を開始し、残り20ヵ所についても順次設置を予定している。本事業は、合同会社ユー・エス・ジェイがデザインした5種類のマンホール蓋を大阪市へ寄付し、市内全25か所に設置するものであり、大阪観光のさらなる盛り上げの一助となることを目的として実施するものだ。
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ51002001
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM ＆ （C） 2026 Universal Studios
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
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