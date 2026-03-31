＜Viral Chart Focus＞

Spotifyの「DailyViralSongs（Japan）」は、最もストリーミング再生された曲をランク付けした「SpotifyTopSongs」とは異なり、純粋にファンが聴いて共感共有した音楽のデータを示す指標を元に作られたランキング。同チャートの3月25日付のTOP10は以下の通り（※1）。

（関連：【動画あり】生見愛瑠、Ayaneとして劇中で披露する歌声）

1位：Ayane「君と見つけた歌」2位：Ayane「はるのうた」3位：OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN, Loco「SSAK (Feat. Loco) (Prod. By GRAY)」4位：稲葉浩志「タッチ」5位：中島健人「最初はキュン！」6位：YUTA「PLAY BACK (TV size)」7位：Ayane「春の人」8位：Kianna, Harka, AOTO, Siero「STARLIGHT」9位：Banjaare「Bairan」10位：Ayane「Wings」

先週までのチャートでは、中島健人の「最初はキュン！」が首位を独走し、SNS発のネットミームとして定着した透（toh）や重音テトを起用したボカロ楽曲など、ショート動画を起点としたスマホネイティブな流行が上位を占めていた。しかし、今週のチャートトップ10のうち1位、2位、7位、10位と4曲をランクインさせたのは、現在公開中の映画『君が最後に遺した歌』の劇中歌で、主演の生見愛瑠が演じるアーティスト・Ayaneによる楽曲群である。今週の連載「Viral Chart Focus」は、この映画が音楽シーンに与えた衝撃と生見がアーティストとして見せた表現力について深く掘り下げていきたい。

映画『君が最後に遺した歌』は、道枝駿佑（なにわ男子）演じる詩を書くことが好きな春人と、生見演じる言葉をうまく扱えない綾音が出会い、互いの欠落を補い合いながら歌を共作していく過程を描いた物語である。映画公開直後からSNSでは劇中歌に対する批評が寄せられていたが、このチャートの席巻ぶりは、物語と楽曲が見事にリンクした結果と言えるだろう。特に、首位を獲得した「君と見つけた歌」は、物語の重要なシーンで歌われる本作を象徴するアンセムだ。イントロの切ない音色から、徐々に感情が高まっていく生見のボーカルが耳を引く。彼女はバラエティや俳優業での活躍が目覚ましいが、本作で見せた歌声は彼女のさらなるポテンシャルを示すものにもなっただろう。音楽監修を務めた制作陣のこだわりも随所に感じられ、90年代の王道J-POPをなぞるようなメロディラインと2020年代の現代的なプロダクションが絶妙なバランスで融合している。この懐かしさと新しさの共存こそが、幅広い層のリスナーの琴線に触れた要因ではないか。

2位にランクインした「はるのうた」は、透明感のあるオーケストレーションが印象的なバラードだ。主人公の希望に満ちた情景だけでなく、春という季節とともに過ぎ去った日々への慈しみを感じさせる楽曲である。7位の「春の人」、そして10位の「Wings」も同様に、劇中の重要なシーンを彩る楽曲であり、これらが同時にランクインしている事実は、多くのリスナーが映画を観た後に音楽作品としてそれぞれをあらためて視聴していることを物語っている。

近年の音楽シーンにおいて、映画やアニメといった映像コンテンツとヒット曲の親和性は極めて高い。しかし、『君が最後に遺した歌』が特筆すべきなのは、音楽そのものが物語の中心核である点、そして音楽作品として独立している点だ。視聴者は、スクリーンを通じて綾音の苦悩や歓喜を追体験し、そのコンテキストを背負った状態で楽曲に触れる。もしくは、音楽作品として楽曲に触れ、そこから映画を視聴する。この感動の再体験、2方向の流入こそが、バイラルチャートにおけるヒットを支えているのではないだろうか。

生見愛瑠という表現者が、役柄である綾音を自分自身に憑依させ、アーティスト・Ayaneとして放った輝き。劇中歌がチャートを支配する現象は、以前から欠かせないものではあるが、SNSによる拡散スピードが加わった現代において、その影響力はより広範で、かつ深いものとなっている。スクリーンを飛び出したAyaneの歌声が、春の訪れとともにどこまで高く羽ばたいていくのか。バイラルチャートの動向とともに、その物語の続きを見守っていきたい。

※1：https://charts.spotify.com/charts/view/viral-jp-daily/2026-03-25

（文＝Z11）