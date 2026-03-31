本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。9回に2戦連発となる今季2号ソロを放った。一度は三塁打と判定され、球場は困惑。2分以上のリプレー検証の末、判定が覆った。

4-14と大差をつけられた9回の第4打席、岡本は救援右腕ドーランダーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームをセンターに打ち返した。高々と上がった打球はギリギリのところでオーバーフェンス。しかし、打球がグラウンド上に跳ね返ったこともあり、一度はインプレーと判定された。岡本は困惑した様子で三塁に到達した。

2分以上に及ぶリプレー検証の後、審判は柵越えを認めた。これで前日のアスレチックス戦に続く2戦連発の2号ソロとなった。岡本は3打数1安打1打点1四球。三塁守備でもダイビングキャッチを披露したが、チームは5-14で大敗した。ロッキーズ先発の菅野は4回2/3を投げ、2安打4奪三振1失点。勝ち負けはつかなかった。



（THE ANSWER編集部）