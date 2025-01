毎日リモートワークを行っていて眼精疲労に悩まされているというラッセル・ベイリス氏が、目に優しい照明環境を構築した方法についてブログで解説しています。How to improve your WFH lighting to reduce eye strain • Russell Baylis - Designerhttps://rustle.ca/posts/articles/work-from-home-lightingベイリス氏は目が疲れる主な原因として、以下の3点を挙げました。1:モニターのちらつき多くのモニターでは輝度の調