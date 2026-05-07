Bluetooth技術の標準化団体であるBluetooth SIGから、Bluetooth Core 6.3の詳細が発表されました。このアップデートでは測距精度を向上させ、無線効率を改善する新機能が導入されています。Bluetooth® Core 6.3 技術概要 | Bluetooth® テクノロジー ウェブサイトhttps://www.bluetooth.com/ja-jp/bluetooth-core-6-3-technical-overview/Just released: Bluetooth Core 6.3 | Bluetooth® Technology Websitehttps:/