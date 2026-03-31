ABEMA特別企画で今年20周年迎えるアニメが集結！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年で20周年を迎える名作アニメを特集する特別企画「〜20年変わらない、僕たちの聖域〜 #アベマで祝おう周年アニメ」を４月１日（水）より開催する。
2006年は、『家庭教師ヒットマンREBORN!』『桜蘭高校ホスト部』『コードギアス 反逆のルルーシュ』『涼宮ハルヒの憂鬱』『銀魂』『ひぐらしのなく頃に』『DEATH NOTE -デスノート-』など今なお語り継がれる名作が次々と誕生した年。バトルに学園コメディ、青春ドラマからミステリー、ギャグまで、それぞれ多彩な世界観と強烈なキャラクターで多くのファンの心を掴み、現在も色褪せない支持を集め続けている。
本企画では、上記７作品を４月１日（水）から４月26日（日）までの約１ヶ月にわたり順次無料一挙放送。20周年という節目に、あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえる特別編成をお届けする。
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
(C)葉鳥ビスコ／白泉社・VAP・NTV・BONES
(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST
(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST
(c)2006 谷川 流・いとうのいぢ／SOS団 (c)2007,2008,2009 谷川 流・いとうのいぢ／SOS団
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP
(C)2006竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
(C)大場つぐみ・小畑健/集英社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
2006年は、『家庭教師ヒットマンREBORN!』『桜蘭高校ホスト部』『コードギアス 反逆のルルーシュ』『涼宮ハルヒの憂鬱』『銀魂』『ひぐらしのなく頃に』『DEATH NOTE -デスノート-』など今なお語り継がれる名作が次々と誕生した年。バトルに学園コメディ、青春ドラマからミステリー、ギャグまで、それぞれ多彩な世界観と強烈なキャラクターで多くのファンの心を掴み、現在も色褪せない支持を集め続けている。
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
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