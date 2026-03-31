中国のSNS・小紅書（RED）に27日、「日本の一番好きなところ」との投稿があった。

投稿者は日本の飲食店の店先に並べられた食品サンプルの写真を4枚投稿し、「すべての料理の模型が店先に置かれていて、使われている食材や量が分かり、値段も明記されている。しかも、実物とサンプルはまったく同じ。選択困難症（なかなか決められない人）にとってはうれしい！」とつづった。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「同感」「これ好き」「内向的な人間にはすごく助かる」「ひと目で分かるし、見てるだけでも癒される」「私も好き。米国に来たばかりの時はメニューに写真もなかったから、勘で頼むしかなかった（泣）」「サービスの面では日本人が最も優秀だと思う」といった声が上がった。

また、「少し前まで上海の飲食店にもこういうサンプルが置かれていたけど、今ではコストカットや店舗スペースの確保のためになくなった。また再開してほしい」「上海の日本料理店で見た。本当にそそられるんだよね」「本当に実物と同じだからすごい。盛り付けまでまったく同じ」「中国の場合は、運ばれてきた料理が全くの別物」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）