日本テレビ・岩田絵里奈アナ フリー目前！ 高級焼き肉店でゴキゲンな夜

４月から宮根誠司や羽鳥慎一を擁する芸能プロに…

２月下旬の週末。予約困難で知られる都内の焼き肉店の前に人だかりができていた。その中心で満面の笑みを浮かべていたのは、日本テレビの岩田絵里奈アナ（30）である。両手をお腹に当てて大爆笑――超ゴキゲンな様子だ。

岩田アナは’18年に入社後、『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』などを担当。水卜麻美アナ（38）に続く、″次期エース″の呼び声も高かった。しかし、昨年12月に退社が報じられ、ＭＣを務める３月８日放送の『シューイチ』で自ら退社を生報告、同番組の卒業も発表した。

「昨年末の編成表では、来期も『シューイチ』は岩田が続投する予定だったんです。番組進行役の中山秀征（58）は普段から演者や番組クルーを大事にする性格ですし、番組側の都合というよりは岩田側から辞退の申し出があったと考えるほうが自然でしょう」（キー局ディレクター）

夜７時半過ぎ、店を出た岩田アナはイケオジ風の男性とともに送迎車へ乗り込むと、15分ほどの距離にあるバーへ。約２時間後、二次会を満喫した彼女は同じ送迎車で帰路に就(つ)いたのだった。

「新事務所への移籍は４月の予定ですが、所属前から事務所の車で送迎されるなど、かなり手厚い歓迎ぶりです。すでに他局のＭＣ番組も内定していると聞きました。彼女は報道のイメージがないので、バラエティ中心に活動の場を広げていくようです」（民放テレビ局幹部）

フリー転向でも仕事は安泰――豪快スマイルも納得だ。

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より