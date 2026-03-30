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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月30日は、ついにノイキャン搭載！ “ながら使い最強イヤホン”が進化したAppleの「AirPods 4」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定 17,080円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

軽さ・快適さ・Apple連携がさらに進化したAppleの「AirPods 4」がお買い得

Appleの「AirPods 4」は、シリーズ初のANC搭載モデル・軽くて疲れにくい装着感・Apple製品との神連携が揃った“ながら使い”に最適な万能イヤホンです。

今なら22％オフの17,080円とお得な価格で販売中。

アクティブノイズキャンセリング搭載のAirPods 4は、交通音や環境音をしっかり軽減し、外音取り込みも自然です。

AirPods 4は、Apple製のH2 チップを搭載し、リアルタイムでノイズを制御します。騒がしい場所でもクリアな音声での通話が可能ですよ。

1回の充電で最大5時間、充電ケース込みなら最大30時間の音楽再生が可能です。

ケースも小型化され、持ち運びもかなり快適◎。

映画館レベルの没入サウンド体験

パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングが、あなたの周りに音を配置。

音楽、テレビ番組、映画、ゲームなどに映画館のようなリスニング体験をもたらします。

シリコンなしのオープン型で耳が痛くなりにくく、一日中つけても快適＆安定感がアップ。

さらに、「Hey Siri」と話しかけるだけで、曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが思いのまま。

光学式インイヤーセンサーがオーディオを再生するタイミングを識別するので、AirPodsをつけている時だけ再生し、外すと一時停止します。

AirPods 4は、軽い・快適・便利の3つを極めた、日常特化イヤホンの完成形です。

iPhoneユーザーや、長時間イヤホンを使用するという人にかなりおすすめですよ。

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定 17,080円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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