「履く低反発マット」かよッ。ニューバランスのおしゃサンダルが、本日実質2,000円台
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
本日2026年3月30日は、軽さ×履き心地が神がかっている、new balanceのスポーツサンダル「SMASPT A1」がお得に登場しています。
なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！ 本日は楽天カード利用でポイント4倍です。ぜひチェックしてみてください。
■この記事で紹介している商品
コスパ良すぎ！ 普段使いもできるnew balanceの万能サンダルがお買い得
「ちょっと履くサンダルが欲しい」そんな人にちょうど良いのが、new balance（ニューバランス）の「SMASPT A1 」。
軽くて履き心地がよく、シンプルで合わせやすいSMASPTシリーズは、日常使い・ちょい外出・夏コーデ全部いける万能モデルです。
今なら、定価から50%オフ＋20%還元中とお買い得。
アッパーにはEVA素材を採用しているので、軽いのはもちろん、クッション性が高く長時間履いても疲れにくいのが◎。
足への負担が少ないから、普段使いでも快適ですよ。
シンプルで合わせやすいデザイン
調整可能なEVAのアッパーに立体的なNロゴが特徴的。
無駄のないミニマルデザインで、カジュアル・スポーツ・部屋履きなどあらゆるシーンにマッチします。
どんな服にも合わせやすいのが強みです。
サッと履けるスリッポン構造で脱ぎ履きが簡単な点も◎。
近所やコンビニなどのちょい外出や、海やプール、ジムなど用にもピッタリです。
ファッショナブルな印象なので、オフィスや車内履きとしてもキマリますよ〜。
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Image/Source:楽天市場