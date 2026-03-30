オープンソースソフトウェア※1 デージーネット「Zulip 日本語マニュアル」無償公開

**タイトル:** ライセンス費用ゼロ・トピック整理が強み！デージーネット「Zulip 日本語マニュアル」無償公開 -

記事ポイント ZulipはOSSのビジネスチャットで、ライセンスコスト無料・オンプレミス環境にも対応可能トピック単位で会話を管理できる独自のストリーム機能が特徴デージーネットが管理者・ユーザ向け日本語マニュアルを2026年3月26日より無償公開 ZulipはOSSのビジネスチャットで、ライセンスコスト無料・オンプレミス環境にも対応可能トピック単位で会話を管理できる独自のストリーム機能が特徴デージーネットが管理者・ユーザ向け日本語マニュアルを2026年3月26日より無償公開

OSSのビジネスチャットツール「Zulip（ズーリップ）」の日本語マニュアルが、2026年3月26日よりデージーネットのホームページで無償公開されています。

ZulipはライセンスコストがかからないOSSのチャットツールで、オンプレミス環境での運用にも対応しています。

トピック単位で会話を整理できる独自のストリーム機能により、複数の話題が同時進行しても会話の管理がしやすい点が大きな特徴です。

デージーネット「Zulip 日本語マニュアル」無償公開

公開日: 2026年3月26日公開元: 株式会社デージーネット（愛知県名古屋市）対象: 管理者マニュアル・ユーザマニュアル（全2種）費用: 無償

Zulipは2012年にリリースされたOSSのチャットシステムです。

リアルタイムでの会話に加え、ストリームとトピックという二層構造で話題を整理できる点が最大の特徴となっています。

一般的なチャットツールではグループに対して一つのルームで会話が進むため、複数の話題が混在して後から検索しにくくなることがあります。

Zulipではストリームのなかでトピックごとにグループを作成でき、メールのスレッド管理に近い形で会話を整理できます。

近年はRocket.Chatのライセンス体系変更を背景に別のOSSチャットを検討する企業が増えており、Zulipはその有力な選択肢として注目されています。

Zulipの主な利用メリット

ZulipはOSSのため、利用人数や容量にかかわらず月額費用は一切かかりません。

オンプレミス環境での運用も可能なため、機密情報や個人情報を扱う企業でも安全に導入できます。

AndroidとiOS向けのモバイルアプリも提供されており、スマートフォンやタブレットからの利用とプッシュ通知にも対応しています。

OSSのWeb会議システム「Jitsi Meet」および「BigBlueButton」との連携機能を備えており、トークルームから直接Web会議を開始できます。

会議URLはトーク内のアイコンをクリックするだけで自動発行されるため、グループメンバーへ招待URLを個別に共有する手間がありません。

デージーネットが2026年3月26日に公開した日本語マニュアルは、管理者向けとユーザ向けの2種類で構成されています。

イメージ画像を加えたわかりやすい構成となっており、日本語情報が少ないZulipの機能を体系的に理解できる内容です。

デージーネットは今後もDX化に役立つOSSの情報公開や日本語化を継続する方針です。

Zulipはライセンスコストゼロかつオンプレミス対応で、コストとセキュリティの両面でビジネスチャット導入の課題を解消できます。

トピック形式の会話管理により、複数プロジェクトが同時進行する環境でも情報の整理と検索が容易です。

デージーネットが整備した日本語マニュアルにより、豊富な機能を持つZulipを日本語環境でフルに活用できます。

Zulip 日本語マニュアル無償公開の紹介でした。

よくある質問

Q. Zulipは無料で利用できますか？

A. ZulipはOSSのため、利用人数や容量にかかわらずライセンスコストは無料です。

オンプレミス環境での導入も可能で、重要な機密情報や個人情報を扱う環境でも利用しやすいチャットツールとなっています。

Q. デージーネットの日本語マニュアルはどこで確認できますか？

A. 2026年3月26日よりデージーネットのホームページで無償公開されています。

管理者向けとユーザ向けの2種類のマニュアルが用意されており、いずれも無料で閲覧できます。

Q. Zulipのストリームとトピックはどのようなものですか？

A. ストリームはZulipのチャットルーム単位で、その中でトピックを作成することで話題ごとに会話を分けられます。

メールのスレッド管理と近い感覚で会話が整理でき、複数の話題が同時進行しても過去の履歴を検索しやすい構造となっています。

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