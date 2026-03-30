ABC『おは朝』、古川昌希アナをメインMCに新たなスタート 番組新ビジュアルも公開「先輩方が受け継いできたバトンを握りしめ」【コメントあり】
30日からABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が古川昌希アナウンサーをメインMCに新たなスタートを切るのに伴い、新番組ビジュアルが公開された。また古川アナのコメントが届いた。
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。
11年間にわたって出演していた岩本計介アナが27日をもって番組を卒業。後任として古川アナがメインMCを務める。新たな番組ビジュアルでは、ガッツポーズする古川アナの腕に、小さくなった鷲尾千尋アナ、小櫃裕太郎アナ、大石紗椰アナ、新貝まゆアナが載っている。「フルパワーでカワらない朝を」と古川アナをもじったメッセージが記載されている。
また新たなスタートに伴い、30日〜4月5日の期間中、JR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出する。
■古川昌希アナウンサー コメント
大阪は住吉生まれ、天王寺育ち。この春で入社16年目の古川昌希です！子どもの頃、朝起きてダイニングに向かうと、テーブルにはジャムパン。牛乳。そして、おは朝。そんな家庭で育ちました。母が知らない間に応募していた「テレホンQ」が当たった日は、学校で有名人。いろんな人から声をかけられて驚いたのを今でも覚えています。
たくさんの先輩方が受け継いできたバトンを握りしめ、この度7代目MCを担当することになりました。正直なところ今この文章を打っているだけで手汗が…。しかし、重責は感じつつ、「いってらっしゃい」の気持ちを大切に、今までと変わらずみなさんを元気に送り出すことを、私古川ここにお約束します！
ジャムパン、牛乳、「おは朝」。
納豆、味噌汁、「おは朝」。
引き続き、みなさんの朝のルーティーンとしてよろしくお願いします！
【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種
1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックを紹介している。
また新たなスタートに伴い、30日〜4月5日の期間中、JR大阪駅や梅田エリアで屋外広告を掲出する。
■古川昌希アナウンサー コメント
大阪は住吉生まれ、天王寺育ち。この春で入社16年目の古川昌希です！子どもの頃、朝起きてダイニングに向かうと、テーブルにはジャムパン。牛乳。そして、おは朝。そんな家庭で育ちました。母が知らない間に応募していた「テレホンQ」が当たった日は、学校で有名人。いろんな人から声をかけられて驚いたのを今でも覚えています。
たくさんの先輩方が受け継いできたバトンを握りしめ、この度7代目MCを担当することになりました。正直なところ今この文章を打っているだけで手汗が…。しかし、重責は感じつつ、「いってらっしゃい」の気持ちを大切に、今までと変わらずみなさんを元気に送り出すことを、私古川ここにお約束します！
ジャムパン、牛乳、「おは朝」。
納豆、味噌汁、「おは朝」。
引き続き、みなさんの朝のルーティーンとしてよろしくお願いします！