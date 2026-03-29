野球解説者の張本勲さんが2026年3月29日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）に出演、フィギュアスケートの坂本花織選手の引退会見に「感動しました」と、珍しく手放しでほめた。

「引退する選手は寂しいじゃないですか」

坂本選手は現役最後としていた世界選手権で4回目の優勝を果たし、演技後の会見では勝利の涙を流しながらも、「ベリーベリーハッピー」と両手を広げて笑顔いっぱいで叫んだ。引退する自分を祝福したのだ。

張本さんは「スポーツご意見番 喝！あっぱれ！」コーナーに登場、大きな声で「あっぱれだ！」と喜んだ。「引退する選手は寂しいじゃないですか。もう見れないんだから。だけどね、あんなにさわやかな引退を見たのは、私は初めてだね」と愛おしそうに話す。

掛布雅之さん「楽しかったあと言えるのがすごい」

そして、今度はしみじみと「私なんか、やめるときホッとしてたもん。あんな苦しいスポーツしなくてもいいと思ってね。ホッとして、暗くなるんだけど」と振り返り、しかしまた「あんなに明るく引退会見、初めて見た。うれしい」と喜ぶ。

隣の掛布雅之さん（野球解説者）も、「あの『楽しかったあ』と言えるのがすごいですね。あっぱれやってください」とニコニコだ。坂本選手は演技以外でもおじさん二人を魅了したようで、「あっぱれ！」の連発だった。

（シニアエディター 関口一喜）