【F1日本GP】19歳アントネッリ強い！2戦連続ポール・ツー・ウインで史上最年少総合首位に
◇F1第3戦 日本GP 決勝（2026年3月29日 鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ×53周）
前戦でF1初勝利を挙げたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2戦連続のポール・ツー・ウインを飾り、史上最年少で総合ランキングトップに立った。開幕2戦連続リタイアだったマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が今季初表彰台の2位、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位に入った。
スタートは3番手から出たピアストリが首位に立ち、ルクレールが2番手、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が3番手に浮上した。アントネッリは5番手に落ちたが、上位勢がピットインした後の22周目にハースのオリバー・ベアマン（英国）がクラッシュし、セーフティーカー（SC）が出動。その間にピットインを済ませたアントネッリがトップを奪い、後続との差を広げて独走した。アントネッリは無線で「やったぜ！SCはラッキーだったけど、今日のペースは信じられないほど速かった」と喜んだ。
昨年まで日本GP4連勝だったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は8位。今季からパワーユニット（PU）を供給するホンダのお膝元でレースに臨んだアストンマーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が18位、ランス・ストロール（カナダ）はリタイアした。
▼アントネッリ チャンピオンシップを考えるのはまだ早いけど、良い感じに進んでいる。スタートは最悪で何が起きたか確認する必要があるけど、SCのおかげで助かった。2回目のスティントは良かったし、マシンの相性も良かった。（次戦まで）数週間あるからクラッチの練習をするよ。今年はクラッチ操作が弱点だったから。
▽決勝順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)ピアストリ（マクラーレン）
(３)ルクレール（フェラーリ）
(４)ラッセル（メルセデス）
(５)ノリス（マクラーレン）
(６)ハミルトン（フェラーリ）
(７)ガスリー（アルピーヌ）
(８)フェルスタッペン（レッドブル）
(９)ローソン（レーシングブルズ）
(10)オコン（ハース）
(11)ヒュルケンベルク（アウディ）
(12)ハジャー（レッドブル）
(13)ボルトレート（アウディ）
(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(15)サインツ（ウィリアムズ）
(16)コラピント（アルピーヌ）
(17)ペレス（キャデラック）
(18)アロンソ（アストンマーチン）
(19)ボッタス（キャデラック）
(20)アルボン（ウィリアムズ）
リタイア ストロール（アストンマーチン）
リタイア ベアマン（ハース）