◇F1第3戦 日本GP 決勝（2026年3月29日 鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ×53周）

前戦でF1初勝利を挙げたメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2戦連続のポール・ツー・ウインを飾り、史上最年少で総合ランキングトップに立った。開幕2戦連続リタイアだったマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が今季初表彰台の2位、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位に入った。

スタートは3番手から出たピアストリが首位に立ち、ルクレールが2番手、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が3番手に浮上した。アントネッリは5番手に落ちたが、上位勢がピットインした後の22周目にハースのオリバー・ベアマン（英国）がクラッシュし、セーフティーカー（SC）が出動。その間にピットインを済ませたアントネッリがトップを奪い、後続との差を広げて独走した。アントネッリは無線で「やったぜ！SCはラッキーだったけど、今日のペースは信じられないほど速かった」と喜んだ。

昨年まで日本GP4連勝だったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は8位。今季からパワーユニット（PU）を供給するホンダのお膝元でレースに臨んだアストンマーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が18位、ランス・ストロール（カナダ）はリタイアした。

▼アントネッリ チャンピオンシップを考えるのはまだ早いけど、良い感じに進んでいる。スタートは最悪で何が起きたか確認する必要があるけど、SCのおかげで助かった。2回目のスティントは良かったし、マシンの相性も良かった。（次戦まで）数週間あるからクラッチの練習をするよ。今年はクラッチ操作が弱点だったから。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ピアストリ（マクラーレン）

(３)ルクレール（フェラーリ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ノリス（マクラーレン）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)フェルスタッペン（レッドブル）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)オコン（ハース）

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)ハジャー（レッドブル）

(13)ボルトレート（アウディ）

(14)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

(16)コラピント（アルピーヌ）

(17)ペレス（キャデラック）

(18)アロンソ（アストンマーチン）

(19)ボッタス（キャデラック）

(20)アルボン（ウィリアムズ）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ベアマン（ハース）