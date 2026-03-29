くまのプーさん×WetBrush®新作♡100周年限定の癒しヘアブラシ登場
毎日のヘアケアをもっと楽しくしてくれる、とっておきのコラボが登場♡くまのプーさんとWetBrush®がコラボした限定シリーズが発売されます。やさしい世界観と高機能ブラシが融合したアイテムは、見た目の可愛さだけでなく使い心地も抜群。自分用はもちろん、ギフトにもぴったりな新作をチェックしてみてください♪
心あたたまるプーさんデザイン
今回のシリーズは、プーさん100周年を記念した特別デザイン。プーさんと仲間たちが描かれた2種類のビジュアルは、カラフルでポップな世界観が魅力です。
「大切な友達」というテーマを表現しており、見るたびにほっこりとした気持ちに♡日常に寄り添うアイテムとして、親子や友人とお揃いで使うのもおすすめです。
INNISFREE新作シートマスク登場♡PDRN配合で叶える次世代美肌ケア
とかすだけでサラツヤ髪へ
WetBrush®の特徴である「IntelliFlex®（インテリフレックス）」ピンを採用。柔らかいピンが絡まった髪をやさしくほどき、濡れた髪でもスムーズにブラッシングできます。
無理に引っ張らない設計で、切れ毛や抜け毛を防ぎながらツヤのあるまとまり髪に導きます。さらに軽量で手にフィットする形状なので、毎日のケアもストレスフリーです。
家族で使えるやさしい設計
ふっくらとしたクッション素材「ウルトラソフトポリティップス」が頭皮への負担を軽減し、デリケートな頭皮もやさしくケア。
摩擦を抑えた設計で痛みを感じにくく、お子様の細く絡まりやすい髪にも安心して使えます。毎日のブラッシングタイムが楽しくなる、家族みんなで使いたいアイテムです。
毎日のケアにときめきを♡
可愛さと機能性を兼ね備えた今回のコラボは、毎日のヘアケアをちょっと特別な時間に変えてくれる存在♡忙しい日でもさっと使える手軽さと、見るたびに癒されるデザインが魅力です。
自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントにもぴったり。心も髪も整うアイテムで、日常にやさしいときめきをプラスしてみてください♪