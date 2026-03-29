春の行楽や新生活のスタートに合わせ、お弁当を作る機会も多くなるこの季節。

お弁当グッズを調査しました。

アミュプラザ長崎本館にある、ハンズ長崎店。

文房具や美容アイテム、日用品など、日常生活を便利にするアイテムが数多くそろっています。

（ハンズ長崎店 山下雄大さん）

「現在、行楽シーズンと新生活に向けて、お弁当箱や水筒、保冷バッグやお弁当を作る時に役立つグッズを集めた、特設コーナーを設置しています」

ハンズ長崎店おすすめの『お弁当グッズ』ランキング。

【第5位】シービージャパン 薄型弁当箱 抗菌フードマン 600mL 1,980円(税込)

第5位は、抗菌仕様の薄型弁当箱『フードマン』。

内側はしっかり密閉され、液漏れしにくい設計になっています。

コンパクトなサイズで厚さも3.5cm。

立てて持ち運びやすいので、通勤、通学のにも便利なお弁当箱です。

ハンズ限定カラー「オレンジソルベ」も、オススメです。

【第4位】 サーモス 保冷バックパック 5,478円(税込)

第4位は、保冷機能が付いたバックパックです。

大きく開き、荷物の出し入れがしやすく、約25リットルの大容量。

サーモス独自の複合断熱材を使用し、高い保冷性能を備えています。

身体との接地部分が、メッシュ素材で、蒸れにくくフィット感も抜群です。

普段使いにもおすすめのアイテムです。

【第3位】アーネスト nico kitchen にゃんこおにぎりセット 1,430円(税込)

かわいいネコのおにぎりが簡単に作れます。

第3位は『にゃんこおにぎりセット』。

おにぎりの型に、ごはんを詰めて、海苔カッターでパーツを作るだけ。

組み合わせ次第で、いろいろな表情のネコおにぎりが作れます。

毎日のお弁当づくりを、もっと楽しくしてくれますよ。

【第2位】オワラ フリーシップ 16oz/475mL 4,950円(税込)

第2位は、『オワラのフリーシップ』。

2通りの飲み方で楽しめます。

ボトルを立てたままならストローで、傾ければ広い飲み口からゴクゴク飲めます。

ワンタッチ開閉で、しっかりロックでき、持ち運びにも便利な設計で、水分補給を快適にしてくれるアイテムです。

【第1位】ウェスキー スナックボックス 1,980円(税込)

（ハンズ長崎店 山下雄大さん）

「ハンズ長崎店、お弁当グッズ第1位はコチラ。『ウェスキーのスナックボックス』です。

（ハンズ長崎店 山下雄大さん）

「少食の方のお弁当箱としてはもちろん、間食の持ち運びに便利なコンパクトサイズです。仕切りが付いていて、ご飯とおかずを分けて盛り付けることができます。さらに、液漏れしにくい構造で、持ち運びも安心です。離乳食初期のとろみのある食品や、外出時のおやつケースとしても活躍します。シンプルなワンサイドオープンで、開け閉めがしやすく、子どもの "はじめてのお弁当箱" としても取り入れやすいアイテムです」

ハンズ長崎店では、他にも、お弁当づくりに役立つアイテムを取り揃えています。

春の行楽、新生活のスタートを前に春にぴったりのアイテムを探してみてはいかがでしょうか。