友人の結婚式でご祝儀10万円包んだ男性、自分の結婚式に友人が“手ぶら”で登場 → 当然絶縁【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は厚顔無恥な親友との絶縁劇。資金繰りが苦しい中、定期預金を解約して包んだ10万円の祝儀。だが数年後、自分の式に現れた友人はまさかの「手ぶら」だった――。

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結婚式のご祝儀が友人との絶縁のきっかけになってしまうことがある。投稿を寄せた60代男性（兵庫県）は、中学時代の友人と絶縁したときのことを綴った。

その友人は20代の終わり頃に結婚をしたそう。当時の男性は、「事業を起こしたばかりで非常に資金繰りが苦しかった」と振り返る。そんな中…。（文：長田コウ）

「『友達』だからという思いで郵便局の定期預金を解約して10万円をお祝いで包みました」

「やはり縁を切って良かったな」と思う

しかし結婚式では「色々と違和感」があり、「特にお礼状などの送付もなく」数年が過ぎていったという。友人の非常識を思い知ったのは、男性が結婚式を挙げたときだった。

「その時その友人はなんと手ぶらで来たのに驚きました。こんな時の気持ちはなんとも表現ができません」

続けて、友達のあり方について持論を明かしている。

「友達はお互いがその気持ちがあって初めて友達であって、片方が思うだけでは友達とは言えません」

その友人は、結婚前からご飯に行くこともあったが「会計の時になるとお金の払いがとても悪かった」そう。今では、「やはり縁を切って良かったな」と思っているという。

近頃開催された同窓会でも、男性は友人に対して小さな抵抗をしたという。

「私は幹事で所在のわかった同級生はほぼ全員通知を出しましたがその彼には申し訳ないけど出しませんでした。未だに不愉快な気持ちになる。友達は『数』ではなく『質』です」

※この記事は2025年6月26日に配信した記事の再配信です。

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