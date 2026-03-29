「W杯を前に非常事態」「1000試合目で大惨事」０−４惨敗…韓国メディアが母国代表を糾弾！主将は謝罪「残念な姿を見せてしまい申し訳ない」
北中米ワールドカップを前に、厳しい現実を突きつけられた。
現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦。節目の韓国代表通算1000試合目だったが、０−４で惨敗した。
キャプテンのソン・フンミンらはベンチスタートとなるなか、35分に先制点を浴びると、45＋１分、62分、90＋３分にも失点した。一方で、自分たちはチャンスを作るも、ポスト直撃もあり仕留めきれず、無得点で終わった。
各韓国メディアが嘆き節を炸裂させており、ネガティブな見出しが並ぶ。
『STN NEWS』が「ワールドカップを前に非常事態！ゴールポストに阻まれる不運＋守備崩壊で０−４の大敗...1000試合目で大惨事！」と見出しを打てば、『THE FACT』は「『３バックの完全崩壊・４失点の惨事』1000試合目に『汚点』、ホン・ミョンボ監督率いるチームの痛切な課題」と伝えた。
批判が飛び交うなか、イ・ガンインらと共に58分から出場したソン・フンミンは試合後、インタビューに対応。「ワールドカップではより強い相手と対戦する。相手もさらにしっかりと準備してくるはずだ。今日の試合で多くを学んだ。試合には謙虚な姿勢で臨まないと。相手が自分たちより優れていると考えて試合に臨むべきだ」と語った。
絶対エースでもある33歳の主将はまた、「スタジアムに来てくれたファン、韓国で応援してくれたファンのみんなに、残念な姿を見せてしまい申し訳ない」と謝罪した。
失地回復を期す韓国はこの後、現地31日に敵地ウィーンでオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初＆31年ぶり復活！話題の日本代表新アウェーユニホーム
現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦。節目の韓国代表通算1000試合目だったが、０−４で惨敗した。
キャプテンのソン・フンミンらはベンチスタートとなるなか、35分に先制点を浴びると、45＋１分、62分、90＋３分にも失点した。一方で、自分たちはチャンスを作るも、ポスト直撃もあり仕留めきれず、無得点で終わった。
『STN NEWS』が「ワールドカップを前に非常事態！ゴールポストに阻まれる不運＋守備崩壊で０−４の大敗...1000試合目で大惨事！」と見出しを打てば、『THE FACT』は「『３バックの完全崩壊・４失点の惨事』1000試合目に『汚点』、ホン・ミョンボ監督率いるチームの痛切な課題」と伝えた。
批判が飛び交うなか、イ・ガンインらと共に58分から出場したソン・フンミンは試合後、インタビューに対応。「ワールドカップではより強い相手と対戦する。相手もさらにしっかりと準備してくるはずだ。今日の試合で多くを学んだ。試合には謙虚な姿勢で臨まないと。相手が自分たちより優れていると考えて試合に臨むべきだ」と語った。
絶対エースでもある33歳の主将はまた、「スタジアムに来てくれたファン、韓国で応援してくれたファンのみんなに、残念な姿を見せてしまい申し訳ない」と謝罪した。
失地回復を期す韓国はこの後、現地31日に敵地ウィーンでオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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