材料3つ以内！レンジでできるブロッコリーおかず

彩りとして欠かせないブロッコリー

一年中リーズナブルな値段で手に入りやすいブロッコリー。美しいグリーンは、お弁当やおかずの彩りにもぴったりです。今回は、そんなブロッコリーに食材を１〜2つプラスすれば作れる簡単レシピをご紹介！ レンチンOKなので、急にあと一品ほしいなどというときにも重宝します。



レンチンしたブロッコリーをアレンジ

ブロッコリーをレンジで加熱し、カニカマ、ツナなど家にストックしてあることが多いおなじみの食材を加え、オリーブオイル、マヨネーズ、カレーパウダーなどお好みの調味料であえるだけ。いくつか作っておけば、何もないときも大助かり！



オリーブオイル＆しょうゆであえるだけ！

カニカマ＋マヨの最強の組み合わせ

ツナ＆ごまで香ばしく！

仕上げにかつお節をからめて

カレーパウダーで香ばしく

いかがですか？ ブロッコリーはお湯でゆでるのではなく、電子レンジで加熱するので、あっという間にやわらかくなります。ゆで加減に自信がない人も、レンジにお任せなので安心ですね。どの組み合わせも美味しくて、お酒や白いごはんにぴったり。さっそくトライしてみてください。(TEXT:森智子)