業界注目のトップ企業が決定！ 建設ITサービスを提供するコムテックス「Kizuku／キズク」

記事ポイント コムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満に削減するDX活用を実践別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務の一元管理を実現 コムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満に削減するDX活用を実践別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務の一元管理を実現

建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」において優れた活用を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。

2025年度は、現場の電話件数を大幅に削減したファーストホームと、自社基幹システムとのAPI連携を実現した別川製作所の2社が受賞しています。

建設現場のDXを加速させる具体的な活用事例として注目される内容です。

コムテックス「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」

「Kizuku利用会社MVP賞」は、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する会社を対象に、利用状況の数値や運用方法をもとに機能をフル活用している会社や、導入から運用定着までのスピードが速い会社を表彰する制度です。

活用事例や運用のコツを共有し、建設業界のDX化促進につなげることを目的としています。

ファーストホーム（山口県防府市）

1社目の受賞企業は、山口県防府市の株式会社ファーストホームです。

トーク機能を中心に、元請・下請・孫請まで含めた情報共有体制を構築しています。

現場の見える化と連絡経路の簡略化により、1日の電話件数を50件から10件未満へと大幅に削減しています。

施工管理業務のDXにつながる活用を実践している点が評価され、今年度のMVPに選出されています。

別川製作所（石川県白山市）

2社目の受賞企業は、石川県白山市の株式会社別川製作所です。

自社基幹システムとのAPI連携により、受発注業務をキズク上で一元管理する体制を構築しています。

現場情報のリアルタイム共有とあわせて、業務効率化とDX推進につながる活用を実践している点が高く評価されています。

施工管理アプリ「Kizuku／キズク」について

「Kizuku／キズク」は、建設業界における業務効率化を目的とした施工管理アプリです。

現場の見える化、業務の標準化、コミュニケーションの円滑化を実現します。

特に、職人不足や技術継承の課題解決に貢献するツールとして、多くの企業に導入されています。

電話件数の削減やリアルタイムな情報共有など、建設現場の生産性向上に直結する成果が、今回の受賞事例からも確認できます。

「Kizuku／キズク」は、元請から孫請までの情報共有体制の構築や、基幹システムとの連携による業務一元管理など、幅広い活用方法に対応しています。

建設業界のDXを推進し、現場の効率化を支える施工管理アプリとして、今後もさらなる活用の広がりが期待されます。

「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Kizuku利用会社MVP賞」とはどのような賞ですか？

A. 施工管理アプリ「Kizuku／キズク」を利用する会社を対象に、利用状況の数値や運用方法をもとに機能をフル活用している会社や、導入から運用定着までのスピードが速い会社を表彰する制度です。

活用事例や運用のコツを共有し、建設業界のDX化促進につなげることを目的としています。

Q. 2025年度の受賞企業はどこですか？

A. 2025年度は、株式会社ファーストホーム（山口県防府市）と株式会社別川製作所（石川県白山市）の2社が受賞しています。

ファーストホームはトーク機能を活用した電話件数の大幅削減、別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携による受発注業務の一元管理が評価されています。

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