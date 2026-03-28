BLACKWING史上初のローラーボールペンが新登場！復刻版鉛筆と3月25日より先行販売開始

記事ポイント BLACKWINGからブランド史上初となるローラーボールペンが新発売復刻版鉛筆「エラズ2010」やヴィンテージウッドボックスも同時に先行販売精密削り出しアルミニウム製ボディにマグネット式クリック機構を搭載 BLACKWINGからブランド史上初となるローラーボールペンが新発売復刻版鉛筆「エラズ2010」やヴィンテージウッドボックスも同時に先行販売精密削り出しアルミニウム製ボディにマグネット式クリック機構を搭載

アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となる『ローラーボールペン』が新発売されています。

復刻版鉛筆『エラズ2010復刻版』や『ヴィンテージ ウッドボックス』と合わせて、BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中です。

精密削り出しアルミニウム製ボディやマグネット式クリック機構など、鉛筆で培ったデザイン哲学を継承した仕上がりとなっています。

BLACKWING「ローラーボールペン」

ブランド：BLACKWING（日本総代理店：カタセ株式会社）発売日：2026年3月25日販売サイト：BLACKWING JAPAN 公式オンラインストア数量限定（完売次第終了）

鉛筆ブランドとして世界中のクリエイターに愛されてきたBLACKWINGが、初めて”インク”の筆記具に挑んでいます。

『ローラーボールペン』は、BLACKWINGの象徴的なデザイン哲学を継承しながら、なめらかなインクフローと洗練されたボディ設計を融合した製品です。

鉛筆とは異なる筆記体験でありながら、”書くことの楽しさ”というブランドの原点をそのまま体現しています。

ローラーボールペンの製品特徴

ボディにはデスクから転がりにくく、手にもフィットするハーフムーン形状を採用しています。

素材には精密削り出しアルミニウムを使用しており、重厚でありながら過度に重くない絶妙な重量バランスが特徴です。

インクにはなめらかな書き味のローラーボールカートリッジ（ブラックインク）を搭載しています。

マグネット式クリック機構を備えており、思わず押したくなる心地よいクリック感とともに、インク交換も容易に行えます。

交換用リフィルは後日リリース予定です。

価格は14,850円（税込）となっています。

BLACKWING Eras 2010 Revival（エラズ 2010 復刻版）

ブランド再始動の象徴となった2010年モデルへのオマージュとして、15周年を記念した特別仕様で再構築された鉛筆です。

マットブラックの軸にゴールドバンド、ゴールドフェルール、ホワイト消しゴムを組み合わせ、ブランドを象徴するソフトグラファイト（3B相当）を採用しています。

2010年モデルのロゴに敬意を込め、ホースエンブレムをデボス加工で刻印した仕上がりです。

Erasシリーズ第6弾となる1箱12本入りの特別限定エディションで、価格は12本入（箱付）7,260円（税込）、1本605円（税込）となっています。

BLACKWING ヴィンテージ ウッドボックス

味わい深いエイジドパイン材を使用した特別仕様のペンシルボックスです。

スライド式の蓋を開けると、ブラックコルク張りの内装に美しく収められた鉛筆が並びます。

Matte・602・Pearl・Naturalを各3本ずつセットにしたコンプリートエディションで、ツーステップシャープナーも付属しています。

天然木ならではの風合いは使い込むほどに味わいを増し、デスクの上に静かな存在感をもたらします。

価格は15,400円（税込）です。

BLACKWINGの象徴的なデザイン哲学を受け継いだローラーボールペンは、精密削り出しアルミニウムとマグネット式クリック機構により、所有する喜びと書く楽しさの両方を味わえます。

15周年記念のエラズ2010復刻版やヴィンテージウッドボックスも含め、ブランドの歴史と品質を凝縮したラインナップが揃っています。

いずれも数量限定の先行販売となっており、BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで購入できます。

BLACKWING「ローラーボールペン」の紹介でした。

よくある質問

Q. BLACKWINGローラーボールペンはどこで購入できますか？

A. BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売されています。

数量限定で、完売次第終了となっています。

Q. ローラーボールペンのインク交換はできますか？

A. マグネット式クリック機構によりインク交換が容易に行えます。

交換用リフィルは後日リリース予定です。

Q. エラズ2010復刻版の芯の硬さはどのくらいですか？

A. ブランドを象徴するソフトグラファイトを採用しており、3Bに相当する最も軟らかい芯となっています。

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