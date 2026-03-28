「外見って残念すぎると指摘できない…」やれば激変するのに、誰にも言われず損し続ける不幸
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。
今回は、指摘しにくい「外見」についてです。生まれつきの「顔かたち」はそのままでも、努力や知識で外見は別人級に変わります。ですが「その努力をしたほうがいい」と誰からも指摘されずに、婚活・恋愛で敗退し続ける男女がとても多いのです。なぜ、そんな「もったいない」ことが起きるのでしょうか？
◆結婚相談所が、外見のアドバイスをしない裏事情
容姿がよい人がモテる。これは大昔から言われることです。特に婚活市場においては、女性だけに限らず、男性も外見は人気に大きく人気に影響します。男性の言う「優しい人が好き」というのは「可愛くて優しい人が好き」という意味です。
とはいえ、ルッキズム（外見至上主義）への批判が高まる現代において、堂々と他人の外見について言う人はほとんど見かけなくなりました。結婚相談所も外見の指摘はほぼしません。大手ほどしません。会員が傷つくし、言い方には神経を使うし、感謝されるよりクレームになる確率のほうが高いためです。
また、容姿に気を使わないお二人がお見合いして、そのまま成婚していくケースもあるのです。
取引先の某大手結婚相談所からプロフィール文作成のため、ある会員を紹介された際に、
「この方は写真も残念なんです。菊乃さんから撮り直しも提案していただけないでしょうか」
と言われたことがありました。
素朴な19歳ぐらいの学生にもみえるけれど、子育て中の40代主婦にも見える、マイナスの意味で年齢不詳な写真の30代前半公務員女性でした。服も生活感がありすぎて残念でした。
今の写真にした理由をさりげなく尋ねたのですが、「特に何もアドバイスされなかったから」とのことでした。
その方が結婚相手として希望しているのは、大卒以上・年収400万円以上・身長165cm以上、清潔感があって話しやすい同年代の男性です。該当する男性は、おしゃれで美意識が高い20代女性も狙っていること、今の写真では地味すぎて対象男性からスルーされやすい点を伝えました。
また、プロにヘアメイクをしてもらってキレイな写真が撮れても、会った本人が垢抜けない別人だったら断られるため、この機会にヘアメイクを習って服も婚活用に購入したほうがいいことを説明したのです。
◆昔の私も……「遠回しのアドバイス」は伝わらない
結婚相談所側に、どのようにアドバイスしているのかを確認しました。会員向けに服・写真のポイントを書いた資料を渡し、入会時には「こういうキレイめなフェミニンな服が人気ですよ」と写真を見せながら説明しているそうです。
でも、おそらく残念写真の会員は「人気婚活服の傾向の解説」ぐらいに受け取ったのではないでしょうか。「自分の外見の課題を指摘された」とは気が付いていないのでしょう。
私も20代のころは、ひどい手抜きでした。BBクリームを塗り、眉毛を書くぐらいのメイクで出勤していました。朝、身だしなみにかけていた時間なんて10分程度。
あの頃も「お化粧したらきれいになるよ」「明るい色も似合うと思うよ」など遠回しに助言してくれた人たちがいました。
ところが、「お化粧したらきれいになるよ」→「顔立ちを褒められた」と前向きに解釈し、遠回しに「化粧しろ」という意味だったと理解したのは、己の外見レベルが低いことを理解してからでした。そして29歳で一念発起して外見を磨くようになったら、周囲の反応がコロッと変わり、長年の非モテから脱出することができました。
今回は、指摘しにくい「外見」についてです。生まれつきの「顔かたち」はそのままでも、努力や知識で外見は別人級に変わります。ですが「その努力をしたほうがいい」と誰からも指摘されずに、婚活・恋愛で敗退し続ける男女がとても多いのです。なぜ、そんな「もったいない」ことが起きるのでしょうか？
容姿がよい人がモテる。これは大昔から言われることです。特に婚活市場においては、女性だけに限らず、男性も外見は人気に大きく人気に影響します。男性の言う「優しい人が好き」というのは「可愛くて優しい人が好き」という意味です。
とはいえ、ルッキズム（外見至上主義）への批判が高まる現代において、堂々と他人の外見について言う人はほとんど見かけなくなりました。結婚相談所も外見の指摘はほぼしません。大手ほどしません。会員が傷つくし、言い方には神経を使うし、感謝されるよりクレームになる確率のほうが高いためです。
また、容姿に気を使わないお二人がお見合いして、そのまま成婚していくケースもあるのです。
取引先の某大手結婚相談所からプロフィール文作成のため、ある会員を紹介された際に、
「この方は写真も残念なんです。菊乃さんから撮り直しも提案していただけないでしょうか」
と言われたことがありました。
素朴な19歳ぐらいの学生にもみえるけれど、子育て中の40代主婦にも見える、マイナスの意味で年齢不詳な写真の30代前半公務員女性でした。服も生活感がありすぎて残念でした。
今の写真にした理由をさりげなく尋ねたのですが、「特に何もアドバイスされなかったから」とのことでした。
その方が結婚相手として希望しているのは、大卒以上・年収400万円以上・身長165cm以上、清潔感があって話しやすい同年代の男性です。該当する男性は、おしゃれで美意識が高い20代女性も狙っていること、今の写真では地味すぎて対象男性からスルーされやすい点を伝えました。
また、プロにヘアメイクをしてもらってキレイな写真が撮れても、会った本人が垢抜けない別人だったら断られるため、この機会にヘアメイクを習って服も婚活用に購入したほうがいいことを説明したのです。
◆昔の私も……「遠回しのアドバイス」は伝わらない
結婚相談所側に、どのようにアドバイスしているのかを確認しました。会員向けに服・写真のポイントを書いた資料を渡し、入会時には「こういうキレイめなフェミニンな服が人気ですよ」と写真を見せながら説明しているそうです。
でも、おそらく残念写真の会員は「人気婚活服の傾向の解説」ぐらいに受け取ったのではないでしょうか。「自分の外見の課題を指摘された」とは気が付いていないのでしょう。
私も20代のころは、ひどい手抜きでした。BBクリームを塗り、眉毛を書くぐらいのメイクで出勤していました。朝、身だしなみにかけていた時間なんて10分程度。
あの頃も「お化粧したらきれいになるよ」「明るい色も似合うと思うよ」など遠回しに助言してくれた人たちがいました。
ところが、「お化粧したらきれいになるよ」→「顔立ちを褒められた」と前向きに解釈し、遠回しに「化粧しろ」という意味だったと理解したのは、己の外見レベルが低いことを理解してからでした。そして29歳で一念発起して外見を磨くようになったら、周囲の反応がコロッと変わり、長年の非モテから脱出することができました。