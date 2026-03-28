全部2,000円台だって！？【大人のしまむら】40・50代の高見え♡「バッグ & シューズ」

トレンド感のある小物でおしゃれを楽しみたいけど安っぽく見えるのは避けたい……。そんなミドル世代の切実な悩みを解決してくれそうなのが、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場したバッグとシューズ。税込2,000円台というお手頃価格ながらも高見えしそうなデザインが魅力です。大人の装いになじみそうなプチプラ小物を、ぜひチェックしてみて。

表面感のある素材でこなれ見えしそうなトートバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「トートバッグ」\2,420（税込）

定番の形で使い勝手のいい横長シルエットのトートバッグを、表面感のある素材でワンランク上の高見えアイテムに。生地のストライプ柄のように見えるデザインと落ち着いた色合いが上品な印象で、きれい目からカジュアルまで、幅広い大人コーデになじみそう。持ち手は2WAY仕様になっており、手提げにしたり肩掛けにしたり、シーンに合わせて持ち方を変えられるのも魅力です。