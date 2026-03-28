大人女子は春ディズニーもゆったり楽しむ♡　ディズニー・パルパルーザ第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の楽しみ方を提案

2026年4月6日（木）から6月30日（火）まで、東京ディズニーランドでは、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催します。イベントに先駆けて、3月9日からは限定のデコレーションやスペシャルメニュー、新グッズなどを展開。

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヒロインのヴァネロペは、好奇心旺盛で、ユーモアにあふれる女の子。そんなヴァネロペが思い描いたお菓子の世界には、大人女子にぴったりの魅力が盛りだくさん！

今回も見どころ満載な「パルパルーザ・パルフェ」を、大人女子目線での楽しみ方ガイドとしてご紹介します。

■ミントグリーンやポップなスウィーツがエネルギッシュな限定グッズ

暖かい日差しが差し込みつつある今の時期は、インパにはぴったりの季節。4月からのイベントに先駆けて、ヴァネロペの新グッズを一足早く手に入れられるのが、今回の「パルパルーザ・パルフェ」のうれしいポイント。

今回は、ヴァネロペのトレードマークでもある「ミントグリーンカラー」をふんだんに使ったグッズたちが登場。ヴァネロペになりきれるパーカーや、ドーナツ、パルフェ、キャンディなどをあしらったオリジナルグッズも展開されています。

パークで身につける定番グッズでもある「くっつきぬいぐるみ」にも、スウィーツのおめかしをしたヴァネロペが登場（2,200円）。パーカーを着用してぬいぐるみをくっつければ、ヴァネロペと一緒におそろいコーデを楽しむこともできちゃいます。

パーカーはユニセックスで、ゆったり着られるサイズ感。大人女子はふんわり揺れるスカートや、センタープレスの入ったパンツを合わせてキレイめにコーディネートするのもおすすめです。

身に着けられるグッズだけでなく、パークでもフォトジェニックに持ち歩きたいお土産グッズにも注目。ワールドバザールにある「ペイストリー・パレス」というショップでは、パルフェをイメージしたパフェカップ（2,600円）やポーチ（2,200円）に好きなお菓子を詰め合わせて、自分だけのオリジナルスウィーツセットを作ることができます。

ミッキーやヴァネロペをあしらった見た目もかわいいお菓子をたっぷり詰め込んだら、ボリュームたっぷりのオリジナルパルフェが完成！ 詰め込むお菓子は小分けになっているので、パーク内で小腹が空いた時のおやつにもぴったりです。

■春っぽカラーに包まれたデコレーションにも注目！

期間中は、パーク内のデコレーションもスウィーツ仕様におめかし。ワールドバザール中央のモニュメントには、お菓子に囲まれたヴァネロペとその親友、ラルフの姿も。

シンデレラ城の周辺では、スウィーツやパティシエに扮したメインキャラたちとも出会うことができます。

色とりどりのパステルカラーに包まれて、気分はすっかり春。ポップなデコレーションを見ていると、歩いているだけでも元気がもらえそうです。

写真撮影をしていたら、キャストさんから声をかけてもらえることも。限定のフラッグを貸してもらえることもあるので、一緒に記念撮影を楽しんでみるのもいいですね。どこを切り取ってもかわいい世界観を楽しみながら、パーク内をお散歩してみてください。

■思わず食べたくなっちゃう限定スウィーツも盛りだくさん！

アトラクションに乗ったり、お散歩したりして疲れてきた時には、限定のフードメニューも見逃せません。ディズニー・パルパルーザ期間には、小さい頃夢に描いたような、ポップなスイーツメニューもたくさん登場しています。

おすすめしたいメニューのひとつが、ワールドバザール前のアイスクリームショップ「アイスクリームコーン」で販売している「パルパルーザ・パルフェ（1,100円）」。ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーからひとつずつ好きな味を選んで、お気に入りの組み合わせのパルフェを楽しめます。

ゼリー＆クレープとアイス、フルーツソースにトッピングまでついてくるので、ボリュームも満点。パークの中で購入したお菓子の中から、好きなチョコやクッキーを追加でトッピングするのもおすすめです。たくさん載せて、自分だけのオリジナルパルフェを楽しんじゃいましょう。

お隣の「スウィートハート・カフェ」では、限定グッズのデザインにもなっているミントグリーンカラーの「スペシャルドーナツ（450円）」も楽しめます。他のグッズやパークのデコレーションとの相性もいいので、一緒に写真を撮って楽しむのもおすすめです。

レストランで購入できる、フード＆スーベニアグッズのチェックも欠かせません。軽食が注文できるワールドバザールのレストラン「リフレッシュメントコーナー」では、オリジナルドリンクを注文すると、ミントグリーンカラーがかわいいスーベニアドリンクボトルを購入することができます。

限定のフードや食べ歩きも、パークならではの醍醐味。他にもかわいいドリンクやスウィーツがたくさんあるので、お気に入りを見つけてみてくださいね。

■疲れが溜まりやすい時期こそ……キャラクターたちに元気をもらおう

身に着けグッズやデコレーション、フードにもこだわられた「ディズニー・パルパルーザ」は、アトラクションの予定を詰め込みすぎなくても、ゆったり楽しむことができるイベント。暖かい日差しの下、テラス席でゆっくりアフタヌーンティーを楽しむ……そんな大人女子ならではの楽しみ方にもぴったりです。

新年度を目の前に、お仕事や生活の変化にストレスを感じている方。ヴァネロペとスウィーツのポップなエネルギーの力を借りて、リフレッシュしてみませんか？

■「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」階差概要

開催期間：2026年4月6日〜6月30日

©Disney

※3月9日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。また、画像・動画は過去に撮影したものです。

※おすすめ内容は編集部調べです。

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（ミクニシオリ）