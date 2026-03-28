金曜日にお酒を飲み過ぎてしまい、翌日に二日酔いに悩まされてしまった経験がある人は多いと思います。症状で貴重な休みを無駄にしないためにも、二日酔いをできるだけ早めに解消したい場合、どうすればよいのでしょうか。二日酔いを放置するリスクも含め、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長でアルコールアディクション学会理事、肝臓学会専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。

【豆知識】すぐに実行して！ これが「二日酔い」に効果的な“回復術”です！

水分の一気飲みはNG

Q.二日酔いになると、主にどのような症状が出るのでしょうか。

菊池さん「二日酔いは複数の症状が出るのが特徴です。主な症状は次の通りです」

■神経系の症状

・ズキズキと脈打つような頭痛

・集中力低下

・光、音に過敏になる

・不安、抑うつ

■自律神経系

・動悸（どうき）

・発汗

・震え

■消化器系

・吐き気

・胃痛

・下痢

■全身症状

・強い倦怠感

・脱力

・口の渇き

Q.金曜日の夜あるいは連休前日の夜にお酒を飲み過ぎて翌日に二日酔いになった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

菊池さん「次の8つの取り組みを実行してください」

（1）水分と電解質を小まめに摂取

まずはスポーツドリンクのような水分と電解質が含まれた飲み物を5〜10分おきに少量ずつ補給してください。一気飲みをすると吐き気を悪化させるため、避けてください。

（2）消化にやさしい糖質を少量取る

二日酔いのときは、アルコール代謝で肝臓がブドウ糖を作り出すのを抑制し、低血糖になりやすいです。バナナやおかゆ、うどん、みそ汁などを少量取りましょう。

（3）胃腸を休める

胃粘膜はアルコールで炎症を起こしているため、脂っこいものや刺激物、冷たい飲み物の摂取を避けてください。吐き気が強い場合は、まず水分補給だけで問題ありません。

（4）睡眠をしっかり取る

アルコールは睡眠の質を著しく低下させるため、回復には睡眠が重要です。「迎え酒」は一時的に楽に感じても、回復遅延、脱水悪化、依存リスクがあり推奨されません。

（5）鎮痛薬の安易な服用を控える

二日酔いの頭痛に「ロキソプロフェン」などを使用すると、荒れた胃粘膜にさらなる負担をかけ、胃潰瘍などのリスクを高めます。また「アセトアミノフェン」も、飲酒後は肝臓への毒性が強まる恐れがあるため、自己判断での服用は避けましょう。

（6）サプリの過剰摂取を控える

ウコンは炎症を抑え、シジミは肝臓の回復を助けるなど、補助的な役割はあります。しかし、濃縮サプリを過剰摂取すると、鉄や微量元素が多く、酸化ストレスやミネラル異常で肝臓に負担がかかることがあります。

（7）軽く散歩する

体を動かすことで血流改善、自律神経調整に有効です。めまいがある場合は無理をしないでください。

（8）入浴時、ぬるめのお湯に短時間つかる

長風呂は脱水を悪化させるため避けましょう。また、ふらつきがある時の入浴は転倒や溺水のリスクがあるため避けてください。

Q.二日酔いを放置した場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。

菊池さん「次の5つのリスクを引き起こす恐れがあります」

（1）脱水の進行

アルコールは強い利尿作用があり、放置すると頭痛の悪化やめまい、ふらつき、集中力低下、転倒リスクが増えます。

（2）低血糖の悪化

食事を取らずに放置すると、震えや冷や汗、動悸、意識低下につながることもあります。

（3）胃腸炎症の悪化

胃酸分泌が増えているため、胃痛や嘔吐（おうと）、食欲不振が長引く。

（4）睡眠不足による回復遅延

アルコールは深い睡眠を減らすため、放置すると疲労が蓄積し、回復が遅れます。

（5）翌日の「隠れ酒気帯び」による事故

「アルコール20グラムを摂取した場合、運転できるまでに約3時間が必要」はあくまで一般的な目安であり、個人差が非常に大きいという点が重要です。

一般成人のアルコールの分解速度は1時間当たり約5〜7グラムとされています。

そのため、「20g÷6g/h≒約3時間」という計算になります。しかし特に日本人はアルコールの分解酵素であるALDH2の働きが全くない遺伝子型、いわゆる「ALDH2不活性型」が多く、分解が遅い人は20グラムでも4〜6時間以上かかることがあります。

受診は必要？

Q.二日酔いの症状がひどい場合、医療機関を受診した方がよいのでしょうか。受診の目安について、教えてください。

菊池さん「『水分が摂取できない』『強い頭痛が続く』などの症状が出た場合は要注意です。受診を勧めます」

（1）水分がほとんど取れず、尿も出ない場合

嘔吐が続き脱水が進むと、めまいやふらつき、意識障害につながることがあります。特に水を飲めない場合、血管内に水分を補充する意味で点滴をする必要があります。

（2）強い頭痛が続き悪化した場合

二日酔いの頭痛は一般に「ズキズキする拍動性」で、水分補給や休息で改善していきます。しかし、次のような場合は受診を検討してください。

・今までにない強い頭痛

・突然の激しい頭痛

・頭痛が数時間〜1日以上改善しない

・しびれやろれつ不良、視覚異常といった神経症状を伴う

・転倒・頭部打撲があった

飲酒後は転倒や頭部外傷が起きやすく、硬膜下血腫などが遅れて症状を出すこともあります。

（3）強い腹痛、黒色便、吐血が見られた場合

胃粘膜障害や胃潰瘍、食道炎などの可能性があります。嘔吐後に激しい嘔吐や腹圧上昇によって、胃と食道の境目（胃食道接合部）の粘膜が裂けて出血するマロリーワイス症候群という病気が生じることがあります。

（4）黄疸（おうだん）、尿の色が濃い、強い倦怠感が続く

これらの症状が出た場合は急性肝炎、肝機能障害のサインです。

（5）意識がもうろうとする、呼びかけに反応が鈍い

急性アルコール中毒や重度脱水の可能性があります。