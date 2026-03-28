Mr.Children・桜井和寿、「ひとしきり泣いてきました」番組出演前に名作ドラマ鑑賞
Mr.Childrenの桜井和寿が、29日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：20）に出演し、番組出演にあたって準備してきたことを明かす。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結を届ける。
予告動画で桜井が対談前に準備をしていたことが明かす。ドラマは「見てるものと、見てないもの、忘れてるものが多くて、この番組に出るにあたって、昨日ですね、『オレンジデイズ』を最初1話と最終回だけ見てきました」と言い「ひとしきり泣いてきました」と笑っていた。
『オレンジデイズ』は妻夫木聡と柴咲コウ主演による大ヒットドラマ。番組では、同作の主題歌であり、代表曲の一つ『Sign』の制作秘話をきっかけに、“ミスチルの歌詞”の核心について林修が迫る。曲作りにおいて桜井が20代の頃から意識してきた思いを“共感性”というキーワードからひもといていく。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結を届ける。
『オレンジデイズ』は妻夫木聡と柴咲コウ主演による大ヒットドラマ。番組では、同作の主題歌であり、代表曲の一つ『Sign』の制作秘話をきっかけに、“ミスチルの歌詞”の核心について林修が迫る。曲作りにおいて桜井が20代の頃から意識してきた思いを“共感性”というキーワードからひもといていく。