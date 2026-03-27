宿泊税の導入が全国に広がっている。訪日外国人の回復と観光地の混雑問題を背景に、自治体にとって使い勝手のよい財源として存在感を強めているのだ。2026年度には導入自治体が増加する見通しとなるなか、京都市が打ち出した「上限1万円」という大胆な引き上げは、制度の方向性にも影響を与える可能性がある。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

宿泊税、全国で拡大局面へ

宿泊税の導入が全国に広がっている。2026年3月26日時点ですでに100を超える自治体で導入されている。さらに2026年4月から北海道や広島県などが加わることで、全国で120を超える見込みだ。大都市だけでなく、熱海市や高山市などの観光地にも広がっており、「都市型」から「観光地型」へと導入の裾野が拡大している。

訪日外国人の増加に伴い、観光地では混雑やマナー問題など、いわゆるオーバーツーリズムへの対応が課題となっている。宿泊税はこうした問題への対策費として活用しやすく、観光振興にも使える柔軟な財源として注目されている。

宿泊税は、ホテルや旅館などの宿泊者に対して自治体が課す「法定外目的税」の一種で、導入には総務相の同意が必要となる。課税対象となる宿泊料金の範囲は自治体ごとに異なるが、一般的には宿泊料（素泊まり料金）を基準としているようだ。修学旅行生を対象外とする自治体も見られる。

コロナ後に広がった導入の機運

国内で初めて宿泊税を導入したのは東京都で、2002年10月のことだ。その後、大阪府が2017年に導入したものの、全国的な広がりは限定的だった。

しかし、新型コロナウイルス禍で観光需要が落ち込んだ後、インバウンドが急回復。これを機に各地で導入の機運が高まり、宿泊税は広く活用される政策ツールへと変わりつつある。

さらに、宿泊税による税収は増えても原則として地方交付税の算定に影響しにくい仕組みも、自治体にとって大きなメリットとされる。独自財源として積み上げやすい点が、導入拡大を後押ししている。

京都「上限1万円」が示す制度の変化

こうした流れのなかで、制度の方向性を左右する可能性があるのが京都市の動きだ。同市は宿泊税について、従来の上限1,000円から見直しを行い、最高1万円の課税区分を新設する方針を決定した。

段階課税そのものは他自治体でも見られるものの、京都市の取り組みは上限を1万円まで引き上げた点で際立っている。宿泊税を「軽微な負担」から「価格に影響を与える課税」へと転換させた象徴的な事例といえよう。

従来の宿泊税は数百円規模の定額負担が中心で、「観光協力金」に近い性格が強かった。しかし今回の見直しでは、宿泊料金に応じた段階課税が強化され、1泊10万円以上の宿泊には1万円が課される仕組みとなる。

たとえば、高級ホテルに宿泊した場合、宿泊税だけで1万円が上乗せされることになり、実質的には数％規模の負担増となる。消費税（10％）とは別に課されるため、利用者にとっては“もう一つの消費に関連する負担”が存在する構図となる

この結果、宿泊税は従来の「軽微な負担」から「価格に影響を与える課税」へと変化しつつある。とりわけ高級ホテルやラグジュアリー層においては、宿泊税が追加的な税負担として存在感を増しているといえる。

さらに注目すべきは、この仕組みが持つ選別的な側面だ。税額が高額になるほど、価格に敏感な層ほど他地域へのシフトを検討する可能性がある一方、富裕層にとっては、宿泊費全体に占める税額の割合が相対的に小さいため、影響は限定的とみられる。

加えて、ラグジュアリー層は価格よりも体験価値やブランド、希少性を重視する傾向があるとされており、数千円から1万円程度の追加負担が旅行先の選択に与える影響は相対的に限定的と考えられる。

結果として、税が「入場料」のような機能を持つ可能性がある。高額な宿泊税は、価格を気にする層には抑止力となる一方、富裕層には大した障壁にならないと考えられているようだ。税制が意図せずして「来てほしい客層」を絞り込むフィルターとして機能することになるという考え方だ。京都市が掲げる「量から質への観光転換」を、税制面から後押しする構造にもなっている。

宿泊事業者は「徴税の窓口」に

一方で、新規導入を進める自治体では制度運用の課題も浮かび上がる。たとえば大分県では宿泊税導入に向け、宿泊事業者との意見交換が進められている。

制度案では、宿泊事業者が税の徴収・納付を担う「特別徴収義務者」となり、1泊1人あたり100円から2,000円を徴収。その代わりに納入税額の2.5％が報奨金として事業者に交付する仕組みを検討しているという。

この仕組みは、消費税と同じように、ホテルや旅館が宿泊客から税金を預かり、自治体に納めるものだ。つまり宿泊施設は、いわば「徴税の窓口」としての役割も担うことになる。人手不足が続くなかで、こうした事務対応が新たな負担となる可能性もある。

住民負担が少ない増税という構造

それでも宿泊税が急速に広がる最大の理由は、その徴収しやすい構造にある。税負担の中心は域外から訪れる観光客であり、住民に直接的な負担増を求める必要がない。このため政治的なハードルが低く、導入が進みやすいとの指摘がある。

宿泊税は、使い道があらかじめ決められている「法定外目的税」にあたる。このため地方交付税の算定対象とならず、税収が増えても国からの配分が減ることはない。自治体にとっては、他の財源に影響を与えずに上乗せできる、いわば使い勝手のよい収入となっている。

オーバーツーリズム対策としての限界

もっとも、宿泊税が観光客の増加そのものを抑制するかは別問題だろう。自治体の狙いは観光客数の削減ではなく、混雑やマナー問題といった負荷への対応にあり、税はそのための財源として位置付けられているようだ。

税額が引き上げられても、人気観光地では需要が大きく減少するとは考えにくい。結果として宿泊税は、混雑を未然に防ぐ手段というよりも、発生した問題に対応するための事後対応型の財源として機能する側面が強い。

宿泊税は「観光調整ツール」へ進化するか

今後は、宿泊税の税率そのものを調整することで観光需要をコントロールする動きも想定される。

繁忙期には税額を引き上げ、閑散期には引き下げるといった柔軟な運用も理論上は考えられる。これは観光需要の分散を促す有効な手段となり得る。たとえばスキー場では年末年始や連休に利用が集中する一方、平日は来場者が大きく落ち込む傾向があるが、税額に差を設けることで混雑の緩和や需要の平準化につながる可能性がある。

ただし、日本の宿泊税は条例で税額を固定的に定める仕組みであるため、現時点では導入されていない。

観光政策か、それとも税収モデルか

宿泊税は今や、観光地における単なる財源確保の手段ではなく、「誰から、どのように負担を求めるのか」という税制の本質を映す存在となりつつある。

全国で導入が進むなか、その実態は観光政策というよりも、「外部から税収を確保できる仕組み」としての性格を強めている。京都市の引き上げを契機に、こうした流れがさらに加速する可能性がある。

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班