【Rayスタイリスト直伝】着回し力抜群♡ 絶対持っておくべき「神アイテム」特集
着回し力を高めて、おしゃれになりたいコ集合！今回は、Rayでおなじみのスタイリストに聞いた、着回しをするうえで絶対持っておくべき「神アイテム」特集をお届けします。アイテムを選ぶ際の細かいポイントも要チェック！春に向けておしゃれ意欲をぐっと高めちゃおう♡
着回し基本の【き】
絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡
まずは、着回しをするうえで、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意識してお買い物をするべきか。多くの着回し企画を担当してきた、スタイリストの考えを見ていこう！
Rayの世界観をつくる5人のスタイリストを紹介ー！
稲葉有理奈さん
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
Rayの表紙を数多く手がけるぷりかわファッションのスペシャリスト。元Rayモデル・鈴木愛理や岡崎紗絵の衣装も担当しており、ステージ衣装からリアルクローズまでお任せあれ♡伊藤ミカさん
大人っぽく仕上げる繊細な甘さと、洗練されたこなれ感を独自のセンスで落とし込む天才♡ その唯一無二のコーディネート術で、Rayのみならず、数多くの雑誌を担当している。城田望さん
長きにわたりRayのファッション企画を担当している、敏腕スタイリスト。どんなコにもマネしやすいカジュアルと甘さのバランスを、ちょうどいい塩梅で組みあわせる達人！杉本奈穂さん
可愛いを追求する能力がレベチ♡ リースで集まるアイテムは、編集部でもひと目ぼれする部員が多いんです！乙女心をくすぐる、一段上の可愛いを届けるスタイリスト。仲田千咲さん
Rayのファッション企画をメインに担当する若手スタイリスト。トレンドをいち早くキャッチし、リアリティのあるこなれたコーデを作る達人♡ 今回の企画のスタイリングも担当。
絶対持っておくべき【神アイテム4選】
着回し企画を担当するとき、「必ず選ぶ！」とスタイリストたちが口をそろえて言った4アイテム！レイヤードしやすい点がポイント。
ロンTは重たくならない、シアー素材が優秀で、デニムパンツはベーシックなストレートが使いやすい！流行に左右されないから、お金をかけたほうがいいとか。Tシャツは自分の体にフィットするサイズ感がレイヤードには最適。
1枚でも、羽織りでも、インナーでも活躍するシャツは、白・サックスブルー・ストライプあたりを選ぶと失敗なしで扱いやすいんだって♡
Item シアーインナー
白のシアーがどんなコーデにもマッチ。
Item デニムパンツ
1年中使えるデニムはマストハブ。
Item ジャストサイズT
伸縮性のあるやわらかな素材で着心地◎。
Item シャツ
ストライプがコーデのアクセントに。
撮影／林真奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海