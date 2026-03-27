ザボディショップ50周年♡限定価格＆豪華セットで楽しむ特別キャンペーン

イギリス発の人気ブランドザボディショップが、ついに50周年を迎えました♡これを記念して、感謝を込めた特別キャンペーンがスタート。人気フレグランスの限定割引や豪華セット、新作アイテムなど、見逃せない内容が盛りだくさんです。ブランドの歴史と想いが詰まったこの機会に、自分へのご褒美やギフトとしてぜひチェックしてみてください♪

50周年記念のお得なキャンペーン

まず注目は、ブランドを代表する「ホワイトムスク オードトワレ30mL」。

通常3,190円（税込）のところ、3日間限定で1,945円（税込）と39%OFFに。1981年発売のロングセラーの香りを、この機会にお得に楽しめます。

※店舗・ECともにご用意した数がなくなり次第終了

※ECは1日あたりの販売数量に限りがございます

MOTONチェリーパイの香りが限定登場♡ヘア＆ボディミストとオイルで甘く香る

豪華ベストコレクションが登場

「ザボディショップ ベスト コレクション」は、17,500円相当の人気アイテム6点を詰め込んだスペシャルセット。価格は13,200円（税込）で、特別感謝価格となっています。

内容はC10グロウセラム（30mL）、ハンドバームAM（30mL）、ボディバターSB（200mL）、クレンジングバター（20mL）、Eデイクリーム（50mL）、シャワージェルBR（250mL）。

スキンケアからボディケアまで幅広く楽しめる充実の内容です。

新作スクラブも要チェック

「スパオブザワールド フレンチ グレープシード スクラブ」300mLは5,940円（税込）。

オーガニックシュガー²とグレープシードパウダー³が古い角質をやさしくオフし、ブラジルナッツオイル*⁴でしっとりとした肌へ導きます。

＊¹販売名：スパオブザワールド FRE GS スクラブ

＊²スクロース(スクラブ成分)

＊³ブドウ種子(スクラブ成分)

＊⁴ブラジルナッツノキ種子油(エモリエント成分)

特別な節目を楽しむチャンス♡

50周年という節目を迎えたザボディショップのキャンペーンは、これまでの歴史と未来への想いが詰まった特別な内容♡

人気アイテムをお得に試せるだけでなく、新しいお気に入りと出会えるチャンスでもあります。

数量限定の企画も多いので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、ぜひこの特別な機会を楽しんでみてください♪