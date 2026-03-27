講談社の漫画雑誌「Kiss」にて、2019年5月号から2023年10月号まで連載されていた志村貴子の漫画作品『おとなになっても』。実写ドラマ化し、Huluで全12話独占配信中。本作では、小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本美月）と、行きつけのダイニングバーで働く朱里（栗山千明）との出会いから突然始まった、ビターなおとなの女性同士の恋愛が描かれる。恋も、結婚も、仕事も、家族も、人間関係も、おとなになったらすべてがうまくいくと思っていたけど、30代になってもまだ全然おとなじゃない。ほろ苦い思いや葛藤が交錯する、十人十色のおとなたちが織りなすヒューマンドラマ。

Huluの2025年 年間視聴ランキングでは、Huluオリジナル部門にて1位を獲得。好評配信中の「おとなになっても」は、日本テレビにて毎週金曜深夜「Friday's EDGE」枠で地上波放送版として一部編集した内容を放送し、その後TVer、日テレTADAにて見逃し配信中。3月27日（金）24:30より地上波最終回を放送する。

◆山本美月＆栗山千明＆原作・志村貴子 お気に入りのシーンを思い出と共に語る

山本が選んだのは、綾乃の義実家での食事シーン。「朱里さんがいる嬉しさと、その場の気まずさが入り混じった不思議なシーンでした。撮影中は、なかなか集まれないみんなでワイワイとお話ができて、楽しかった思い出です」と、不穏なシチュエーションとは裏腹に、にぎやかで楽しい撮影現場を振り返った。

栗山は、美容院でのシーンがお気に入りと語る。「わちゃわちゃ楽しいシーンが多かったです。森田や由香子とは長い付き合いだからこそのテンポや空気を感じました」と、飾らない姿で働く様子が生き生きと描かれたシーンをセレクト。

第11話で訪れた小旅行での海のシーンは、山本と栗山から支持された。山本は「キラキラと輝く海を背にした朱里さんが美しくて、切なくて。綾乃ちゃんから見える朱里さんが鮮明に見えたシーンでした」と、綾乃を演じる山本ならではの視点でお気に入りポイントを語る。栗山は「景色も綾乃ちゃんも、とても綺麗でした。エンディングに使われているシーンは、動きなどノープランでしたが、素敵に撮っていただけたなと思っています」と振り返った。二人の柔らかな表情と海の景色が印象的な美しいシーンで、ぜひ何度でもお楽しみいただきたいシーンとなっている。

原作者の志村は、第1話で綾乃が朱里に積極的にキスするシーンについて「一見おとなしめの綾乃が、実は大胆な一面を山本美月さんが演じてくださったことで、可愛いだけではない掴みどころのなさというギャップに説得力が生まれた場面だと思っています」と語る。さらに、マラソン大会前の朱里のシーンについても言及。「綾乃のことが大好き！ぎゅーっと抱きしめてほしいという、ひたすらピュアに胸キュンする朱里を、栗山千明さんがめちゃくちゃ可愛く演じてくださって、いち視聴者である私の頬が溶けました」とコメント。キャラクターを深く理解する原作者ならではの視点で、ドラマの再現度にも太鼓判を押した。

◆綾乃と朱里の恋の軌跡を辿る特別映像解禁！

特別映像は、綾乃がまっすぐ愛を伝えたり、朱里がそんな姿に翻弄されたりと、胸キュン必至のシーンとともに2人の関係性の変化を振り返る内容に仕上げられた。上記の通り山本・栗山・志村の3名が挙げたお気に入りのシーンと共に、出会いから少しずつ距離を縮めていく2人の姿や、心が揺れ動く印象的なシーンの数々を収録。綾乃と朱里が重ねてきた時間と想いを、改めて感じることができる内容となっている。

映像URL：https://youtube.com/shorts/pELTnjHmP-E?feature=share

◆【Hulu限定】原作コミックキャンペーン実施！1〜3巻無料＆4巻半額キャンペーン

ドラマ最終回の放送を目前に控え、Hulu限定で原作コミックキャンペーンを実施中！本キャンペーンでは、原作コミックの1〜3巻を期間限定で無料公開、さらに4巻を半額で購入でき、ドラマで描かれてきた物語の背景や、キャラクターたちの心情をより深く楽しめる。ドラマで作品の世界観に触れた方はもちろん、これから物語を追体験したい方にもおすすめ。

期間：2026年4月2日（木）23:59:59まで

URL：https://www.hulu.jp/comic/series/116574

◆原作・志村貴子『おとなになっても』（講談社「Kiss」所載）

＜志村貴子＞1973年、神奈川県生まれ。1997年、「ぼくは、おんなのこ」でデビュー。代表作「青い花」「放浪息子」はテレビアニメ化された。2015年、「淡島百景」が第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。2020年に「どうにかなる日々」のアニメが劇場公開。その他、「こいいじ」「娘の家出」「敷居の住人」「ハツコイノツギ」「そういう家の子の話」など、著書多数。また、アニメ「アルドノア・ゼロ」「バッテリー」のキャラクターデザイン、小説の装画など、マンガ以外にも活躍の場を広げている。

◆ストーリー

小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本美月）は、久しぶりに立ち寄った行きつけのダイニングバーで、朱里（栗山千明）に声をかけられる。二人は初対面ながら意気投合し、そのまま朱里の部屋へ…。30代になってもまだ全然おとなじゃない。すこしビターな恋物語。

◆第12話 あらすじ

巣立っていく教え子たちを見て、自分なりの答えを出した綾乃。同僚との新たな恋に踏み切れない渉（濱正悟）。森田（桐山漣）との関係性が断ち切れない恵利（錫木うり）。そんな娘を少し柔らかい表情で見つめられるようになった依子（麻生祐未）。好きな人との結婚を決めた楓（樋口日奈）。おとなになっても、人生はままならないもの。綾乃と朱里、ままならない2人が最後に下した決断とは…？

◆番組概要

放送：

「おとなになっても」地上波版／最終回（第12話）3月27日（金）24:30より放送

配信：

「おとなになっても」ノーカット版／Huluにて全12話独占配信中

「おとなになっても」地上波版／放送終了後からTVer・日テレTADAで配信

出演：

山本美月

濱正悟

桐山漣 *「漣」のしんにょうの点はひとつ 河北麻友子

錫木うり 樋口日奈 織田梨沙 野口かおる 宇垣美里 田中直樹

麻生祐未

栗山千明

原作：志村貴子『おとなになっても』（講談社「Kiss」所載）

脚本：灯敦生 丹保あずさ 合田純奈

監督：兼重淳 定谷美海

主題歌：ヒグチアイ『恋に恋せよ』（PONY CANYON）

エグゼクティブプロデューサー：勝江正隆

チーフプロデューサー：石尾純 代情明彦

プロデューサー：岩長真理 渋谷昌彦 黒澤優介

制作協力：PADMA

企画・制作プロダクション：AOI Pro.

製作著作／配信：HJホールディングス

コピーライト：©志村貴子／講談社 ©HJホールディングス

公式ホームページ：https://www.hulu.jp/static/otonaninattemo

Hulu 配信ページ：https://www.hulu.jp/even-though-were-adults

公式ハッシュタグ：#おとなになっても #おとても