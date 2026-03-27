全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、福島県・白河市のラーメン店『手打中華やたべ』です。

【福島県】白河ラーメン

【福島県】白河ラーメン

もちっとした幅広ちぢれ麺が最大の特徴だが、独自で打つ店もある。ピロピロしつつスープとよく絡む。鶏ガラベースで澄んだ醤油スープが定番。メンマやナルト、ほうれん草などがのる。

鶏ガラスープに熟成ピロピロ麺の旨さがたまらん！

丸鶏やガラで取ったスープはほどよく脂が浮きながら、キリッと醤油が立った中に、豊かな旨みとコクを感じさせる。そして白河らしいピロピロの平打ちちぢれ麺がたまらない。

手打中華850円

『手打中華やたべ』手打中華 850円

1日寝かされた麺は小麦の甘みや香りも感じさせ、口溶けよくのど越しよく、スープをよく拾う。噛むほどに旨みのあるチャーシューにナルトにメンマ。どこか懐かしさも感じるあったかい味。

「やたべ系」とも称される大本ながら、気取りのないご主人の人柄もよく、サービスの鶏ガラがまた旨い。

『手打中華やたべ』

白河市『手打中華やたべ』

［店名］『手打中華やたべ』

［住所］福島県白河市旗宿広表74-1

［電話］0248-32-2007

［営業時間］11時〜18時

［休日］木・第3金（祝の場合は営業、翌休）

［交通］JR東北新幹線ほか新白河駅から車で約20分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、サービスの鶏ガラの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】つやつやの透明感あるスープ サービスで鶏ガラをもらえるかも？（5枚）