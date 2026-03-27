北斗晶、収録番組を「途中退席」涙の絵文字添え「ダメでした」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。収録番組を途中退席したことを明かした。
【写真】収録番組を途中退席…アンミカを祝福した北斗晶
北斗は「今日はアン・ミカちゃんのお誕生日」と書き出し、「ヒルナンデス生放送の次の収録で偶然にもミカちゃんと一緒だったので 誕生日当日だし、サプライズで楽屋訪問」とつづった。「ミカちゃんお誕生日おめでとう」とケーキの写真とともに祝福した。
続けて「収録の後に大阪に移動しなくちゃいけなくて 新幹線に乗る時間に間に合わなくなるので 収録番組を途中退席」と涙の絵文字を添えて投稿。「とにかく楽しい収録だったので、最後まで居たくて粘ったけどダメでした〜」と振り返った。
さらに「そんなわけで明日は、大阪から生放送です!!関西テレビ【旬感LINEとれたてっ！】是非、お時間のある方は見ていただけたら嬉しいです」と呼び掛けていた。
【写真】収録番組を途中退席…アンミカを祝福した北斗晶
北斗は「今日はアン・ミカちゃんのお誕生日」と書き出し、「ヒルナンデス生放送の次の収録で偶然にもミカちゃんと一緒だったので 誕生日当日だし、サプライズで楽屋訪問」とつづった。「ミカちゃんお誕生日おめでとう」とケーキの写真とともに祝福した。
続けて「収録の後に大阪に移動しなくちゃいけなくて 新幹線に乗る時間に間に合わなくなるので 収録番組を途中退席」と涙の絵文字を添えて投稿。「とにかく楽しい収録だったので、最後まで居たくて粘ったけどダメでした〜」と振り返った。
さらに「そんなわけで明日は、大阪から生放送です!!関西テレビ【旬感LINEとれたてっ！】是非、お時間のある方は見ていただけたら嬉しいです」と呼び掛けていた。