年俸3億円でも…収入201億円と試算

米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表し、ドジャース・大谷翔平投手が推定1億2700万ドル（約201億8000万円）を稼ぐと伝えた。大谷は後払い契約で各年の年俸は低く抑えられているだけに、他の選手とは全く異なる収入体系に。米メディアも注目している。

大谷はドジャースと10年7億ドルの契約を結んだが、大半は後払いのため年俸は200万ドル（約3億1000万円）のみ。収入の大部分を占めているのはフィールド外での副収入。全体の1億2700万ドルのうち、1億2500万ドル（約198億3000万円）がスポンサー契約や関連グッズなどの事業から得られるとされている。

大谷は日本の企業などと多くのスポンサー契約を持ち、さらに年々増え続けている。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は「ショウヘイ・オオタニの今年の年俸：200万ドル（約3億1900万円）、ショウヘイ・オオタニの今年のエンドースメント：1億2500万ドル（約199億2300万円）」として、一般的な契約形態とはあまりに違う内容に驚きを隠せない様子だ。（Full-Count編集部）