【残酷な元カレ】「誕生日前に別れたから…」と別れたのに誕プレ!?それはやさしさじゃない、行き場のない心とプレゼント【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
元カレと寄りを戻したい。彼の好きだったところを思い出して、ずっと忘れられないでいる。そんな彼女が元カレと再会――。別れたのに誕生日プレゼントを渡してきた。これは、どういう意味？「読み手の心情によっていろんな捉え方ができる内容と描き方ですごくおもしろい！」「リアルな恋愛ってこういうのあるよね」と女の子から強い支持を集める、あめみくろ(@ammkr2222)さん。少女漫画のようなハッピーエンドな終わりじゃない、生の恋愛を描く作品「この夜につなぎとめられるだけの愛を込めて」より、元カップルのエピソードを描いた「諦められない女の子の話」を紹介しよう。
別れて半年、再会した元カレから手渡されたのは、かつて贈られるはずだった誕生日プレゼント。「誕生日前に別れちゃったから渡せなくて…」という言葉と共に渡されたその贈り物は、もはや行き場を失っていた。「もうふっきれた」と思っていたが、いざ彼を目の前にしてその眼差しで見つめられると、閉じ込めていた未練が溢れ出て、本音と涙が止まらない。彼にとっては単なる「優しさ」、彼女にとっては、いえかけた傷口を再びえぐられる「2度目の失恋」だった――。
痛々しいほどにリアルな心情描写で、多くの読者の心を掴んで離さない今作「諦められない女の子の話」の作者・あめみくろさんは、切ない恋愛を描く背景について「私自身がハッピーな恋愛をあまりしてこなかったというのもあるかもしれません」と明かす。さらに、「苦しくなるような恋愛漫画をあげたとき、多くの方に共感してもらえたことが描き続けている理由の1つにもなっています。『私だけじゃないんだな』って、救われる気持ちになる人が1人でも増えたらうれしいです」とも話してくれた。
制作において、「ドラマを観ているような感覚になる漫画にできたら」と、こだわったと話すあめみくろさん。「内容的にも、大きく体の動きのある漫画ではないので、その分表情をちゃんと見せようと意識はしています」と話す。
「この夜につなぎとめられるだけの愛を込めて」では今作と同じ雰囲気の漫画が多数収録されている。あめみくろさんは最後に「いろいろな女の子の恋愛があるので、一番好きなお話、共感できる話を見つけていただけたらうれしいです」と読者へメッセージを送った。
取材協力：あめみくろ(@ammkr2222)
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