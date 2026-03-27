26日夜、東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物のようなもので刺され死亡した事件で、2人は以前、交際関係にあり、男は女性に対するストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていたことが分かりました。

警視庁によりますと26日午後7時半ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが元交際相手の広川大起容疑者に、刃物のようなもので刺される事件がありました。

その後、広川容疑者は自身の首を刺したということで、2人はいずれも死亡が確認されました。

その後の取材で、2人は交際関係にあったものの去年7月に別れていて、去年12月に春川さんが警視庁に「別れた元彼が付きまとってくる」と相談していたことが分かりました。

警察官が春川さんを家に送り届けたところ、家の前には広川容疑者がいて、その後、広川容疑者はストーカー規制法違反の疑いで逮捕され「復縁したかった」と供述していたということです。

また、広川容疑者が借りていたレンタカーからは果物ナイフが見つかっていて、これについては「自殺を考えていた」と話していたということです。警視庁は、事件の詳しい経緯を調べています。