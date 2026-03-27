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¡ÎLafcadio Hearn, Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1904), University of California Libraries, Internet Archive.¡Ï
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¡Ê¡ÈLafcadio Hearn's New Book¡É, The Sun, New York, February 3, 1904, Chronicling America, Library of Congress.¡Ë
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¡Ê¡ÈKwaidan: Stories and Studies of Strange Things¡É, The Portland Daily Press, Portland, Me., April 11, 1904, Chronicling America, Library of Congress.¡Ë
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¡Ê¡ÈLafcadio Hearn: A Writer Unique in American Literature,¡É New-York Tribune, October 1, 1904, Chronicling America, Library of Congress.¡Ë
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¡ÎElizabeth Bisland, The Life and Letters of Lafcadio Hearn, vol. 1 (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1906), Chapter I. Project Gutenberg.¡Ï
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¡ÎElizabeth Bisland, The Life and Letters of Lafcadio Hearn, vol. 1 (Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, 1906), Chapter I. Project Gutenberg.¡Ï
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¡ÎGeorge M. Gould, Concerning Lafcadio Hearn (Philadelphia: George W. Jacobs ¡õ Co., 1908). Project Gutenberg.¡Ï
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