ガールズグループ・ME:Iから2025年12月31日をもって脱退したCOCOROこと加藤心が26日にSNSを更新し、事務所の所属を発表した。

2025年3月29日から体調不良を理由に休養していた加藤。一方、加藤は脱退後の2026年1月に「週刊文春」（文藝春秋）を通じ、所属していた「LAPONE GIRLS」（ラポネ）から病気をでっち上げられたことなどを告発していた。

そんな加藤だが、26日に公式Xを更新し、「この度エビス・プロ所属になりました」と事務所の所属を発表。「何事にも感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」とつづり、アーティスト写真も公開していた。

このポストにファンからは、「応援してるね」「活動楽しみにしてるから頑張ってね」「ずーっとついていくよ」という声が集まっている。

一方、ラポネでは、ファンからの悲鳴が聞かれている。

2025年2月にラポネ所属グループの合同ライブ「LAPOSTA 2025」にナインティナインの岡村隆史がサプライズ出演。ファンが望まないコラボが炎上したことがあった。

また、メンバーの不祥事も少なくない。そもそも2025年12月のME:Iのメンバー脱退は加藤ひとりではなく、加藤を含めた計4人。そのうちのひとりであるSHIZUKUはラポネの人気グループ・JO1のメンバーの大平祥生の二股交際が報じられており、活動休止からの脱退だった。

さらに同じJO1では鶴房汐恩がオンラインカジノの利用で略式起訴されて、罰金刑という有罪判決を受け、活動を終了している。

こうした一連の不祥事を受けてか、最近では音楽番組へのラポネ系列のグループの出演が激減しており、ファンからは、「ただアイドルを推してるだけなのに……」「ラポネへの信用が底をついた」「ラポネ推してても炎上ばっかりで楽しくない」という声も聞かれている。

ファンの不信感をラポネはどのように払拭するのだろうか。