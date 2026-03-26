＜2026春夏＞【Uniqlo U新作】はもう見た？ 売り切れ前に欲しい「注目パンツ」

【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】から2026年春夏コレクションが発売されました。リラックス感がありながら、洗練された大人コーデに仕上がりそうなパンツが登場しています。今回はそのなかから、とくにおすすめのアイテムをご紹介。着こなしの幅を広げてくれそうだから、完売前にチェックしてみて。

大人コーデにマッチするスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

ゆったりとしたカーブシルエットが特徴のスウェットパンツ。リラックス感がありながらも立体的なフォルムで、コーデに程よい存在感をプラスできそうです。大人コーデには、あえてシャツやジャケットなどきれいめアイテムを合わせるのがおすすめ。カジュアルすぎない着こなしにまとめて、洗練された雰囲気を楽しんでみて。

きれいめコーデにも使いたいギャザーパンツ

【ユニクロ】「イージーギャザーパンツ」\4,990（税込）

ウエストにギャザーを施したイージーパンツ。カジュアルな印象ながらもラフすぎないデザインで、きれいめスタイルの外しアイテムとして使えそう。裾はドロスト仕様で、ストレート or バルーンシルエットに調整可能です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M