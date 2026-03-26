「今日好き」しゅんゆまカップル、“愛してるよゲーム”で瞬殺 しゅんがゆまに謝りたいことも【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（しゅん）と谷村優真（ゆま）が26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ステージ上で見つめ合い
カップルステージに登場した2人。「愛してるゲーム」では「前髪可愛い」と付け加えたり、頭をポンとして「愛してるよ」と伝えたりと策略的にゲームを展開。3回目でゆまが照れてしまう結果となった。続くゆまの番では、ゆまが「しゅんくん愛してるよ」と言い終わる前に照れてしまう事態に。周囲から「しゅんが瞬殺」などとイジられ、「ちょっと可愛すぎましたね」と語っていた。
その後の罰ゲームの内容は「パートナーにも言っていない自分の秘密」。しゅんは、電車遅延で待ち合わせに遅れていたと話していたことを「実は寝坊してました。すみません」と謝り、ゆまは「しゅんくんに気づかれないように色々動画とか写真撮ってます。しゅんくんの推し活してます」と可愛らしく打ち明けた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤はフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演している。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」しゅんゆまカップル、“愛してるよゲーム”挑戦
カップルステージに登場した2人。「愛してるゲーム」では「前髪可愛い」と付け加えたり、頭をポンとして「愛してるよ」と伝えたりと策略的にゲームを展開。3回目でゆまが照れてしまう結果となった。続くゆまの番では、ゆまが「しゅんくん愛してるよ」と言い終わる前に照れてしまう事態に。周囲から「しゅんが瞬殺」などとイジられ、「ちょっと可愛すぎましたね」と語っていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。また倉澤はフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に外来受付の山崎海斗（やまざき･かいと）役で出演している。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
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