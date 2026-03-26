Photo: 神津文人

アメリカ・ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド、KEEN（キーン）。昨年、約2年の歳月をかけて開発した「SEEK（シーク）」とともにトレイルランニングシューズ市場に参入。売り上げも好調だという「SEEK」に続いて、グラベル（砂利道）、ロード（舗装路）、ダート（泥・土・砂）に対応するマルチサーフェスモデル「ROAM（ローム）」を発売しました。

ロードも走れるトレランシューズ

Image: KEEN KEEN「ROAM（ローム）」23,100円（税込）。写真のカラーはStar White/Vapor

「ROAM」の発売を記念して鎌倉で開催された試走イベントに参加。その機能性を体感してきました。「ROAM」はロードから軽いトレイルまで対応する万能なシューズ。グラベル、ロード、ダートに最適化された高さ3mmのラグ（アウトソールの突起）が採用されています。トレイルランニングシューズのラグは3〜6mmが一般的なので、「ROMA」のラグは浅めと言えます。アウトソールの素材は摩耗に強い高耐久ラバー。925マイル（約1,500km）に及ぶフィールドのランニングテストを実施済みとのことなので、耐久性はバッチリです。

足型は「SEEK」と同じく、広めのフォアフット設計。前足部にゆとりがあり、足指の自然な広がりがあり、窮屈感がありません。これはKEENらしいポイントですし、個人的には足指を使える感覚があると、トレイルを進むときに安心感があります。ミッドソールに採用されているのは、快適性・反発性・耐久性のバランスを追求したQuantumFoam（クアンタムフォーム）です。

Photo: 神津文人 前足部はゆとりのある設計

一方「SEEK」に採用されているのは、より反発性とクッション性に優れたQuantumFoamX（クアンタムフォームエックス）。ロードを走っていると確かに「SEEK」の方が反発性を感じるのですが、柔らかさを感じるのは「ROAM」の方（あくまで筆者の感想ですが）。

「ROAM」の方がアウトソールのラグが浅く、設置面積が広いのがその理由なのではないかと思います。

ライド感はいかに!? ROAMはマルチに活躍する

Photo: 神津文人 ラグの深さは3mm。耐久性の高さも魅力

いざ、トレイルへ。試走会当日は晴天でしたが、前日の夜から当日の早朝にかけて雨が降っていたこともあり、コースはところどころウェットな状態。シューズを試すには、グッドコンディションと言えるかもしれません。

マルチサーフェスモデルだけあり、土、砂利、木の根のいずれも快適に進んでいけました（途中で出てきた舗装路も）。ぬかるみも、ウェットな落ち葉の上も問題ありません。少し気になったのは下りの場面。ドライなところはスムーズに進めますが、ウェットな岩場、ぬかるみになるともう少しトラクションがほしいなと感じました（滑ったり転倒したりしたわけではないですが）。そういったシーンでは、「SEEK」の方が適していると思います。「ROAM」も「SEEK」もマルチに履けるシューズですが、走る場所がほとんどトレイルなのであれば「SEEK」をチョイスするのが良いのではないでしょうか。

Photo: 神津文人 こちらは編集部ハナサキが試した「SEEK」26,400円（税込）。トレイルをしっかり走り込みたいという人にはこちらがおすすめ

後日、「ROAM」でロード、公園のクロスカントリーコース、河川敷などを走ってみましたが、どこも快適に走ることができました。クッション性も十分にあり、（とはいえ柔らか過ぎない）日々、ロードを走っているランナーのデイリートレーナーとしても使えるシューズだと思います。

Photo: 神津文人 タウンユースしやすいデザインも特長（泥んこになっちゃいましたが笑）

普段はロードを走るのに使い、たまにトレイルを軽く走る（歩く）のに活用するという履き方もいいでしょう。旅行や出張時に、そのさまざまな場所を走り回る（歩き回る）のにも適しています。タウンユースしやすいデザインなので、活用の範囲はとても広く、一足持っているととても便利なはずです。