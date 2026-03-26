「持ち運べ」と訴えてくる。三つ折り・高機能キーボードが実質3,000円台だ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
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本日2026年3月26日は、持ち運びに便利な三つ折り構造で、テンキーとタッチパッドを一体化した高効率設計なLivelyLife（ライブリーライフ）の新作「折りたたみBluetoothキーボード」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
三つ折り×ケース付属で持ち運びがスマート。LivelyLifeの「折りたたみキーボード」がクーポン利用で15％オフ！
LivelyLife（ライブリーライフ）の「折りたたみBluetoothキーボード」は、3月24日発売の新作モバイルキーボード。レザーケース付属の三つ折り構造でコンパクト収納と即作業環境を両立し、外出先でも効率よくタイピングが可能です。
現在、クーポン利用で15％オフとお得になっています。
本製品は、三つ折り構造によってコンパクトに収納できる設計が特長です。レザーケースが付属しているので、持ち運び用カバーとしてだけでなくスタンドとしても活用可能。カフェや移動中でも、サッと広げるだけで作業環境が整います。
スーツケースやバッグのすき間に簡単に入るので、荷物のかさばりを大幅に軽減。荷物を増やさずに持ち歩けるミニマルさは、モバイルワークとの相性も抜群です。
テンキー×タッチパネルで作業効率アップ
機能面では、テンキーとタッチパッドを一体化した高効率設計を採用。マウス不要で数字入力やカーソル操作をスムーズにこなせるため、ノートPCに近い操作感を実現します。
コンパクトながらも実用性を重視した設計で、テキスト入力からちょっとした作業まで幅広く対応。携帯性と操作性を両立した、日常使いしやすい1台です。
コンパクトさと機能性を両立した本アイテムは、モバイル環境をアップデートしたい人におすすめです。
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Image/Source:楽天市場