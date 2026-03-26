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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年3月26日は、持ち運びに便利な三つ折り構造で、テンキーとタッチパッドを一体化した高効率設計なLivelyLife（ライブリーライフ）の新作「折りたたみBluetoothキーボード」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

LivelyLife キーボード 折り畳みキーボード テンキー タッチパネル付き ワイヤレス キーボード Bluetooth キーボード 3台同時接続 iPad キーボード 第11世代 A16 マルチペアリング Type-C充電式 コンパクト 薄型 軽量 ギフト 職場 テレワーク 静音 打ちやすい スタンド 4,580円 （クーポン利用で15％オフ：3月27日18時59分まで） 楽天で購入する PR PR

三つ折り×ケース付属で持ち運びがスマート。LivelyLifeの「折りたたみキーボード」がクーポン利用で15％オフ！

LivelyLife（ライブリーライフ）の「折りたたみBluetoothキーボード」は、3月24日発売の新作モバイルキーボード。レザーケース付属の三つ折り構造でコンパクト収納と即作業環境を両立し、外出先でも効率よくタイピングが可能です。

現在、クーポン利用で15％オフとお得になっています。

本製品は、三つ折り構造によってコンパクトに収納できる設計が特長です。レザーケースが付属しているので、持ち運び用カバーとしてだけでなくスタンドとしても活用可能。カフェや移動中でも、サッと広げるだけで作業環境が整います。

スーツケースやバッグのすき間に簡単に入るので、荷物のかさばりを大幅に軽減。荷物を増やさずに持ち歩けるミニマルさは、モバイルワークとの相性も抜群です。

テンキー×タッチパネルで作業効率アップ

機能面では、テンキーとタッチパッドを一体化した高効率設計を採用。マウス不要で数字入力やカーソル操作をスムーズにこなせるため、ノートPCに近い操作感を実現します。

コンパクトながらも実用性を重視した設計で、テキスト入力からちょっとした作業まで幅広く対応。携帯性と操作性を両立した、日常使いしやすい1台です。

コンパクトさと機能性を両立した本アイテムは、モバイル環境をアップデートしたい人におすすめです。

LivelyLife キーボード 折り畳みキーボード テンキー タッチパネル付き ワイヤレス キーボード Bluetooth キーボード 3台同時接続 iPad キーボード 第11世代 A16 マルチペアリング Type-C充電式 コンパクト 薄型 軽量 ギフト 職場 テレワーク 静音 打ちやすい スタンド 4,580円 （クーポン利用で15％オフ：3月27日18時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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