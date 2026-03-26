【カルディ最新セール】新年度もコーヒー豆特価＆商品10％オフ！3月27日以降スタートの実施店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年3月26日時点で発表されている、3月27日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

都内の店舗がたくさん！

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【3月27日から31日】

・イオン大野城SC店（福岡県）

・イオンモール成田店（千葉県）

・京王聖蹟桜ヶ丘SC店（東京都）

・ららぽーと横浜店（神奈川県）

・小田急百貨店新宿店（東京都）

【4月1日から5日】

・ゆめタウンはません店（熊本県）

・イオンモール伊丹店（兵庫県）

・イオンモール豊川店（愛知県）

・酒田いろは蔵パーク店（山形県）

【4月2日から6日】

・東京ドームシティ ラクーア店（東京都）

・祖師谷駅前店（東京都）

・石神井公園店（東京都）

・武蔵小杉東急スクエア店（神奈川県）

首都圏を中心に、今週もセール実施店舗が追加されます。この機会に、お得に買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）