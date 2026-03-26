PayPay、三井住友カード、CCCMKホールディングスは、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始した。交換手続きは、PayPayアプリから行う。

1ポイント＝1ポイントの等価交換となり、1日1回まで、月3万ポイントを上限に交換が可能。1回につき最低100ポイントから、1ポイント単位で設定できる。交換は即時反映される。

PayPayポイントからVポイントに交換する場合、利用先が限定される期間限定ポイント（1年）が付与される。Vポイントから交換されたPayPayポイントに、有効期限はない。

PayPayアカウントとV会員を連携することで、PayPayアプリ内で交換が可能となる。VポイントをPayPayポイントに交換する場合は、PayPayアプリの「チャージ」から手続きができる。PayPayポイントからVポイントに交換する場合は、PayPayアプリの「ポイント」から「ポイント交換」に進んで手続きができる。

VポイントからPayPayポイントに交換

PayPayポイントからVポイントに交換

交換の際には、PayPayアプリのバージョン5.42.0以上へのアップデートが必要。

これにより、買い物や各種サービスの利用で貯めたポイントを、ユーザーのライフスタイルや利用シーンに応じたポイントに交換し利用することができるとのこと。