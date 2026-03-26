『姫様“拷問”の時間です』第２期、最終話放送記念特番放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『姫様“特番”の時間です』第２期 最終話放送記念！ビジュアルコメンタリー」を最終話放送直後の３月30日（月）夜24時より独占無料放送する。
『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画が原作。魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く世界一やさしい“拷問”ファンタジーが展開される。「少年ジャンプ＋」内での累計閲覧数２億PV超え、「次にくるマンガ大賞2020」WEBマンガ部門では２位を受賞するなど話題を呼び2024年１月に初TVアニメ化。2026年１月からは待望の第２期がスタートし、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組「『姫様“特番”の時間です』第２期 最終話放送記念！ビジュアルコメンタリー」には、白石晴香（姫役）、小林親弘（エクス役）、井上ほの花（陰鬼役）が出演し、放送を終えたばかりの最終話を見ながら振り返りトークを繰り広げる。
なお、『姫様“拷問”の時間です』第２期・最終話は、特番直前となる３月30日（月）夜11時30分より、「ABEMA」にて地上波同時・WEB最速配信。最新話を無料放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施する。
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける人気漫画が原作。魔王軍により囚われの身となった王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く世界一やさしい“拷問”ファンタジーが展開される。「少年ジャンプ＋」内での累計閲覧数２億PV超え、「次にくるマンガ大賞2020」WEBマンガ部門では２位を受賞するなど話題を呼び2024年１月に初TVアニメ化。2026年１月からは待望の第２期がスタートし、さらなる盛り上がりを見せている。
なお、『姫様“拷問”の時間です』第２期・最終話は、特番直前となる３月30日（月）夜11時30分より、「ABEMA」にて地上波同時・WEB最速配信。最新話を無料放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施する。
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団