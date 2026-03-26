大人女子もハマる“無敵空間”！　USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年の見どころを徹底解説

私たちの「大好きな遊び場」といえば、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）。なかでも、一歩足を踏み入れるだけでゲームの世界にワープしたような没入感が味わえる『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が、2026年3月18日に、ついに開業5周年を迎えました！

今回は、大人女子も全力で「無敵」になれる、5周年のアニバーサリーイベントの魅力をたっぷりご紹介します。

■テーマは「We are all STARS!」みんなが主役の5周年

5周年のコンセプトは「We are all STARS! アソベ！みんなで無敵の5周年！」。おなじみの「スーパースター」をモチーフに、エリア全体がキラキラと輝くお祝いムードに包まれています。

■1. 巨大なアニバーサリーケーキがお出迎え

エリアに入るとまず目に飛び込んでくるのが、マリオたちが作った特大のデコレーションケーキ！ スーパースターが散りばめられたその迫力に、思わずテンションが上がります。

5周年だけの特別なフォトスポットとして、絶対に外せない1枚になりそう。

■2.キャラクターたちと「無敵」の思い出作り

注目は、初登場のヨッシーも加わった豪華なミート＆グリート。今だけのスペシャルなグリーティングを楽しむことができます。

さらに、エリア内ではマリオやルイージたちが、キノコ王国に散らばったスーパースターを探しに冒険へ繰り出すマーチ『キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ』も開催されます。キャラクターたちが一生懸命にスターを探す姿に、癒やされること間違いなし！

■3.無敵気分になれるスターだらけの限定フード

5周年を記念して、スターだらけの限定フードも登場。

中でも注目は、エリアに登場したあの大きなアニバーサリーケーキを実際に食べることができる『スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ』。色とりどりのスターが散りばめられたカラフルなケーキは、味もサイズもスペシャル！ 仲間と一緒にシェアすれば特別な思い出になること間違いなし。

また、パーク入り口近くの『マリオ・カフェ＆ストア』には、「無敵！ スーパースター・パンケーキサンド 〜マンゴー」が登場。キラキラしたシュガーの食感と濃厚なマンゴーが、歩き疲れた体にパワーをチャージしてくれます。

■4.エリアで見つけたスターを届けて限定ステッカーをGET！

エリア内のあちこちに隠れている「スーパースター」を見つけたら、近くのクルーに教えてあげてみてください。見事発見したゲストには、5周年限定デザインのステッカーのプレゼントが！ 大人もつい夢中になって探してしまう、ワクワクの仕掛けです。

■5無敵バージョンのパワーアップバンドで全力遊び体験

エリアを楽しむアイテムのひとつ「パワーアップバンド」に、 “無敵マリオ”バージョンのアニバーサリー・パワーアップバンドが新登場。レインボーに輝くカラフルなデザインはまるで「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”のよう……！

この特別なパワーアップバンドを手に入れれば、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることも。パーク体験をより全力で楽しむことができるのでぜひチェックしてみてくださいね。

■6.絶対手に入れたい！ “最強”のアニバーサリーグッズ

エリアのマップがモチーフとなった『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の世界観を詰め込んだ、新デザインのグッズも豊富にラインナップ。

フェイスタオルには、「スーパースター」のワッペンがあしらわれており、パークの楽しさを持ち帰ることができます。自分へのギフトはもちろん、お土産にもぴったり。パークでの相棒にしたい限定アイテムも充実していますよ。

■『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年を動画で見る

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年の楽しみ方は動画でも紹介しています！ ぜひあわせてチェックしてみて。

■特別な5周年。“無敵”気分を堪能してみて

2024年に誕生した『ドンキーコング・カントリー』も含め、エリア全体がかつてない熱気に包まれている今。“無敵”気分になって、大人も楽しめること間違いなし。童心に帰ってはしゃぐもよし、写真やグルメを満喫するもよし、楽しみ方はまさに無限大です！

5周年だけの特別な魔法にかかりに、ぜひユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

■開催概要

期間：2026年3月18日（水）〜 2027年1月11日（月）

※開催期間が変更になる場合があります

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。

（マイナビウーマン編集部）