俳優の杉浦太陽（45）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。家庭円満のために心がけていることを明かした。

2007年にタレントの辻希美と結婚、5人の子供を育てている杉浦。夫婦ゲンカの話題になり、「お互いコレを超えたらケンカになるなっていう線が分かってる。今年結婚19年になるんですけど、だからもうここでケンカする意味がない。散々バトってきたんで」と結婚生活を振り返った。

「あんまりバトってるイメージがない」との指摘に、杉浦は、自身が26歳、辻が20歳で結婚したことを告白。結婚当初は「若いし、子育ては1人目やし、まわりの友だちはみんな夜遊びをしてる。“うちらだけ何で家で子育てしてんねん”みたいな葛藤があって」と思い返した。

そして「辻がとくに休業してたから、（周囲は）仕事で一線で働いて紅白に出てやってる中で、ずっと子育てをしてる」といい、「そんな中で、僕が飲み歩いたりしたらバトるじゃないですか」と話した。

そのため「ある時から、飲み会はまず行かない、仕事の打ち上げとかは一次会で帰る。9時には家に帰るみたいな。今もです」と明かすと、スタジオでは「今も！？」と驚きの声が。自身も1人娘を育てているタレント・JOYは「2軒目に行ったら怒られるんですか？」と質問した。

杉浦は「2軒目に行く概念がない。二次会？」ととぼけた。「地方泊まりはなるべく日帰り。大阪と京都が続いたら、大阪日帰り、京都日帰り」と、それぞれ日帰りにすることを明かすと、番組MCの「かまいたち」濱家隆一は「えーっ！」と驚いていた。