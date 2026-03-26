「역조공（ヨクチョゴン）」の意味は？推しの心づかいが身にしみる…！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「역조공（ヨクチョゴン）」の意味知ってる？

「역조공（ヨクチョゴン）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、「역（ヨク）」は「逆」という意味です！ いったい、「역조공（ヨクチョゴン）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「逆朝貢」でした！ 「역조공（ヨクチョゴン）」は、漢字で表すと「逆朝貢」となる韓国語。 アイドルたちが、音楽番組の収録などに参加してくれたファンに対して、サービスをすることを意味しています。 たとえば、ミニファンミーティングを開いたり、カフェワゴンを用意してドリンクや軽食を振る舞ったりすることが多いですよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『韓ドラLIFE』

・『UtaTen』

ライター Ray WEB編集部